Die Ausrufung des Klimanotstands ist erst der Startschuss Was die Ausrufung des Klimanotstands für die Wiler Politlandschaft bedeutet – eine Analyse. Gianni Amstutz

Jetzt ist er da, der Klimanotstand. Die Parteien im Parlament stehen damit vor unterschiedlichen Herausforderungen. (Bild: Gianni Amstutz)

Das hätten wohl die wenigsten erwartet. Wil ruft als erste Gemeinde im Kanton St. Gallen den Klimanotstand aus. Das Parlament stimmte am Donnerstag einer Resolution der Grünen Prowil mit 23 Ja- zu 15 Nein-Stimmen zu. Speziell ist das, weil in Wil seit Jahren eine bürgerliche Mehrheit das Parlament dominiert. Anders etwa als im Zürcher Kantonsrat, wo die Mehrheitsverhältnisse kürzlich gekippt sind und der beschlossene Klimanotstand absehbar war, ist er in Wil eine veritable Überraschung.

Der Entscheid zeigt eindrücklich auf, dass die Proteste der Klimabewegung nicht nur Wahlsiege der Grünliberalen und Grünen begünstigen. Sie haben auch bei den bürgerlichen Parteien Massnahmen gegen den Klimawandel salonfähig gemacht. Selbst die FDP, welche die Ausrufung des Klimanotstands in Wil ablehnte, beteuerte, dass es grössere Anstrengungen braucht und dem Klimawandel «die höchste Aufmerksamkeit geschenkt werden muss». Eine Aussage, die so vor wenigen Monaten niemand mit dieser Partei in Verbindung gebracht hätte.



Kritiker aus der SVP und der FDP bemängeln, dass der Klimanotstand ein rein symbolischer Akt ohne jede Wirkung sei. An sich stimmt das zwar, doch sie verkennen damit die politische Strahlkraft des Parlamentsentscheids.



Die Ausrufung des Klimanotstands selbst ändert nichts, da sie für den Stadtrat nicht bindend ist. Folgen wird sie trotzdem haben. Es wäre töricht zu glauben, dass es die Grünen Prowil nun dabei belassen werden und sich zufriedengeben mit einem symbolischen Bekenntnis. Die Ausrufung des Klimanotstands ist für sie vielmehr ein Startschuss. Mit der Resolution haben sie getestet, wie das Parlament zur Klimafrage steht und ob Mehrheiten für weitergehende Massnahmen gefunden werden können. Guido Wick, Fraktionspräsident der Grünen Prowil und Urheber der Klimaresolution, hat bereits angekündigt, konkrete Massnahmen folgen zu lassen.



Dabei gilt es für die Grünen, mit Bedacht vorzugehen. Werden die Forderungen zu gross und die Kosten dafür zu hoch, droht die neu gewonnene Mehrheit für den Klimaschutz auseinanderzufallen. Denn diese ist in erster Linie von der Bereitschaft der CVP abhängig, dabei mitzuziehen.



Die Christdemokraten gehen neben den Grünen Prowil als zweite Gewinner aus der Abstimmung hervor. Sie können sich auf die Fahnen schreiben, dass der Klimanotstand nur dank ihrem Zutun zustande gekommen ist. Zudem passte Guido Wick seine Forderungen den Vorschlägen der CVP an. Es ist der Traum einer jeden Mittepartei, zu wissen, dass man bei jeder Abstimmung im Parlament das Zünglein an der Waage ist. Problemlos lassen sich so Zugeständnisse einfordern und Kompromisse schmieden. Eine Rolle, in der sich die CVP zu gefallen scheint. Bei jeder klimapolitischen Frage kann die Partei fortan ihren Einfluss geltend machen.



Schwieriger hat es da die SP. Die Sozialdemokraten stehen zwar gleichermassen für die Klimaforderungen ein wie die Grünen Prowil, in der Aussenwahrnehmung ist es jedoch ein typisch grünes Thema. Das Dilemma zeigt sich auch auf nationaler Ebene. Die SP kann sich in der Klimadiskussion kaum profilieren oder damit Wählerstimmen gewinnen. Sie ist gefordert, mit anderen Themen den Diskurs in Wil zu prägen.



Das gleiche gilt für die SVP. Mit Klimathemen kann sie nicht punkten – und will das auch nicht. Für die Partei kann das auch eine Chance sein. Für all jene Wilerinnen und Wiler, welche die Diskussion über das Klima als übertrieben empfinden, bietet die SVP einen Gegenpol.



Die FDP hat einen schweren Stand. Die Parteibasis hat sich deutlich für ein grösseres Engagement der Partei in Klimafragen ausgesprochen. Im Parlament zeigte sich das, indem die Partei betonte, offen für konkrete Massnahmen zu sein. Den Klimanotstand hingegen lehnte sie ab. Es ist für die Liberalen ein Balanceakt zwischen der Beteiligung an Lösungen gegen den Klimawandel und dem Hochhalten parteieigener Werte. Ohne zusätzliche Ausgaben und Eingriffe ins Private ist dem Klimawandel nicht beizukommen.



Und der Stadtrat? Er ist ebenfalls gefordert, Lösungen zu präsentieren. Die Mehrheit für den Klimanotstand war klar. Dass die Massnahmen im Rahmen der Energiestrategie dem Parlament nicht ausreichen, dass hat es der Regierung deutlich zu verstehen gegeben.