Gymnaestrada «Die Schwierigkeit ist, dass jeder seine Position kennt»: So bereitet sich der Turnverein Uzwil auf die Turnolympiade in Amsterdam vor Die niederländische Hauptstadt wird Ende Juli zur Turn-Metropole. Rund 3500 Turnerinnen und Turner aus der Schweiz fiebern ihrer Teilnahme an der kommenden Gymnaestrada entgegen. Auch die 63-jährige Monika Locher aus Uzwil.

Die Gymnaestrada lebt von den Choreografien grosser Formationen. Bild: PD

Zwei Jahre lang hat die St.Galler Gymnaestrada-Gruppe damit verbracht, sich auf die Grossgruppen-Vorführung an der Gymnaestrada 2023 in Amsterdam vorzubereiten. Diese fand zum ersten Mal 1954 in den Niederlanden und in diesem Jahr nun zum 17. Mal statt. Als Gymnaestrada wird ein von der Fédération Internationale de Gymnastique organisiertes Turnfest bezeichnet, welches, wie die Olympiade, alle vier Jahre stattfindet. Nach 32 Jahren kehrt die Welt-Gymnaestrada mit der diesjährigen Austragungsstadt Amsterdam zu ihren Wurzeln in die Niederlande zurück.

Dieses Jahr sind insgesamt 58 Länder mit über 20’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vertreten. Auch die Schweiz wird vom 30. Juli bis 5. August 2023 mit 3501 Turnenden an der diesjährigen Welt-Gymnaestrada dabei sein. 76 davon kommen aus den Kantonen St.Gallen und Appenzell. Eine der turnbegeisterten Frauen und Männern, ist die 63-jährige Monika Locher aus Oberbüren.

Aufgewachsen in Oberuzwil und seit ihrer Kindheit Mitglied im Turnverein Uzwil freut sich die kaufmännische Angestellte ganz besonderes auf die Gymnaestrada. Ihre Augen strahlen, als sie von der Choreografie erzählt und von der Vorfreude, diese bald im Olympiastadion in Amsterdam vorführen zu dürfen. Im Rahmen von nationalen Vorführungen zähle der Schweizer Abend zu den Highlights. In einer 90- minütigen Show werde das Beste der Schweizer Turnszene der Welt präsentiert.

Monika Locher ist seit ihrer Kindheit Mitglied im Turnverein Uzwil. Bild: PD

Geübt wurden die unterschiedlichen Parts ausserhalb der normalen Turnstunden in einzelnen Gruppen aus der ganzen Schweiz. Am Ende werden 550 Turnerinnen und Turner die Choreografie zu einer Einheit verschmelzen.

Turnfestival ohne Leistungsdruck

«Die Schwierigkeit bei einer so grossen Einheit ist, dass jeder seine Position kennt», sagt Locher. Wer schon einmal eine Gymneastrada gesehen hat, der kennt die farbenfrohen, bis ins kleinste Detail organisierten Performances der vielen Turnerinnen und Turner, die sich zu einem perfekten Gesamtbild zusammenfügen. «Die Grossgruppenaufführungen leben von den Formationen», sagt Locher.

Die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren unterschiedlichen, jedoch innerhalb der Gruppen farblich abgestimmten Outfits würden für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein ganz spezielles Bild ergeben. Besonders dann, wenn man die Möglichkeit habe, die Show von einem der oben gelegenen Zuschauerplätze zu verfolgen. Das besondere an der Gymnaestrada, so Monika Locher weiter: «Es ist eine Show und kein Wettkampf.»

Die St.Galler Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich zwei Jahre auf das Turnfestival vorbereitet. Bild: PD

Starten wird das Turnspektakel mit einer Eröffnungsfeier am 30. Juli. Rund 640 Kilometer Luftlinie liegen zwischen der Schweiz und dem Olympiastadion von Amsterdam. Diese Distanz würde die Schweizer Delegation auf unterschiedliche Weise zurücklegen. Mit dem Flugzeug oder auch mit dem Boot. Der grösste Teil, so auch Monika Locher und ihre Teamkolleginnen und Teamkollegen, werde jedoch mit dem Bus anreisen.

Übernachtungsmöglichkeiten gebe es in Hotels, Turnhallen oder Schulhäusern. Für Monika Locher wird es die dritte Gymnaestrada sein. Die Kosten, etwa 2500 Franken, müsse jedes Vereinsmitglied, welches sich für die Teilnahme angemeldet hat, selbst tragen. Ob Monika Locher auch in vier Jahren wieder mit dabei sein wird, weiss sie jetzt noch nicht. Sie freue sie sich erst einmal auf Amsterdam.