Die Arbeit von Menschen mit Beeinträchtigung kennen gelernt Zum fünften Mal lancierte die Raiffeisenbank Regio Uzwil für ihre Lernenden ein soziales Projekt.

Banklehrling Joel Weibel lernt in der Werkstatt des Buecherwäldli das Ausstanzen von Metallfiguren. (Bild: PD)

Projektidee war, etwas Soziales, nicht Bankalltägliches auf die Beine zu stellen und dabei auch andere Berufsbilder kennen zu lernen. Zudem sollten die Lernenden neue Erfahrungen im Bereich Planen und Organisieren sammeln. In diesem Jahr waren Joel Weibel und Selina Schlegel, Lernende im zweiten Lehrjahr, für die Gesamtorganisation verantwortlich. Unterstützt und begleitet wurden sie in ihrer Arbeit durch die Kolleginnen und Kollegen im ersten und dritten Lehrjahr.

Mit der Werkstätte des Buecherwäldli in Niederuzwil wird für Menschen mit einer Beeinträchtigung aus der Umgebung ein Arbeits- und Lebensraum geboten. Ziel ist, die Eigenständigkeit und Integration in der Bevölkerung zu fördern. Ebenfalls ein langfristiges Ziel ist es, diese in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern.

Anfängliche Ängste waren schnell verflogen

Nach einer kurzen Einführung durch Laura Klingler wurden die Auszubildenden in die verschiedenen Produktionsgruppen eingeteilt. Dort fand der erste Kontakt mit den Arbeitskräften in deren Arbeitsumfeld statt. Danach wurden zusammen mit den Mitarbeitern Kundenaufträge aus KMU- und Industriebetrieben der Region ausgeführt. Jeder Lernende konnte verschiedene Arbeiten der jeweiligen Abteilung kennen lernen.

Neben mechanischen Bearbeitungen, dem Zusammenschrauben von Velos oder dem Ausstanzen von anspruchsvollen Figuren, beeindruckte die Lernenden der Raiffeisenbank Regio Uzwil vor allem die Genauigkeit und Freude der Mitarbeiter. Joel Weibel erzählt:

«Anfangs waren wir unsicher in Bezug auf den Umgang mit beeinträchtigten Menschen. Diese anfänglichen Ängste waren aber schon nach dem ersten Kontakt verflogen»

«Auch die Harmonie und der lockere Umgang untereinander waren spürbar. Zudem fiel uns auf, dass im Buecherwäldli der Mensch im Fokus steht», ergänzt Selina Schlegel. (pd)