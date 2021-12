Detailhandel In Zuzwil eröffnet am Donnerstag die zweitgrösste Aldi-Filiale der Schweiz Der Detailhändler hat das ehemalige TopCC-Gebäude verkleinert, saniert und neugestaltet. Zur Feier der Eröffnung der neuen Filiale unterstützt Aldi den FC Zuzwil, der mit dem Verkauf von Würsten und Getränken seine Vereinskasse aufbessern kann.

Das Zuzwiler Aldi-Team ist bereit für die Eröffnung. Bild: PD

In der ehemaligen TopCC-Filiale in Zuzwil eröffnet morgen Donnerstag ein Aldi. Auf einer Verkaufsfläche von mehr als 1300 Quadratmetern steht der Kundschaft ein Sortiment mit über 1600 Artikeln zur Verfügung – unter anderem Brot und Backwaren aus der Panetteria, zahlreiche regionale Spezialitäten sowie über 300 Bio-Artikel. Mit dieser Verkaufsfläche ist der Laden in Zuzwil die zweitgrösste Aldi-Filiale der Schweiz – von insgesamt 227 Filialen.

Das ehemalige TopCC-Gebäude wurde verkleinert und umfassend saniert und neugestaltet, wie Aldi Suisse in einer Medienmitteilung schreibt. Vor der Filiale ist ein begrünter Parkplatz entstanden, auf dem 76 Kundenparkplätze – zwei davon mit E-Ladestationen ausgerüstet – zur Verfügung stehen. Direkt neben dem Gebäude befindet sich die Bushaltestelle Zuzwil, Industrie.

Neben der Kälte-Wärme-Verbundanlage, die sowohl die Kühlung als auch die Heizung energieeffizient gewährleistet, kommt energiesparende LED-Beleuchtung zum Einsatz. Auf dem Gebäudedach sei noch eine Fotovoltaikanlage geplant, welche die Filiale mit Strom versorgen wird.

Angebote und Unterhaltung zur Eröffnung

Das vierzehnköpfige Team rund um Filialleiterin Medine Demiri feiert die Eröffnung mit verschiedenen Angeboten: Neben diversen Aktionsartikeln sorgen im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten unter anderem ein Glücksrad sowie ein Samichlaus für Unterhaltung, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist. Nach dem Einkauf erhalten die Kundinnen und Kunden gegen Vorlage des Kassenbons eine kostenlose Tasse Glühwein (ab 16 Jahren) oder einen Kinderpunsch.

Jérôme Meyer, Landesgeschäftsführer Aldi Suisse. Bild: Donato Caspari

Für die Zwischenverpflegung sorgt vom 9. bis zum 11. Dezember der FC Zuzwil, der vor der Filiale Bratwürste mit Brot und Softgetränke anbieten wird. Alle dafür benötigten Produkte werden von Aldi Suisse gesponsert. Der Erlös aus dem Verkauf geht vollständig an den FC Zuzwil. «Als lokal verankerter Detailhändler engagieren wir uns seit Jahren in der Vereinsförderung. Daher freuen wir uns, dem Fussballklub die Produkte für den Bratwurst-Verkauf bereitstellen zu dürfen, sodass er seine Vereinskasse etwas aufbessern kann», wird Jérôme Meyer, Landesgeschäftsführer von Aldi Suisse, in der Mitteilung zitiert. (red)