Der Wirtschaft in der Region geht es gut  -die Industrie hat aber eine Rhythmusstörung

Am Anfang einer grossen Veränderung

«Die Blockchain darf nicht auf Bitcoin reduziert werden. Kryptowährungen sind nur eine von vielen Anwendungen», warnte Ernesto Turnes. Der Professor der Fachhochschule St. Gallen hatte die nicht einfache Aufgabe, dem Publikum zu erklären, was genau hinter dem englischen Begriff steckt. «Eine Blockchain ist eine verteilte Transaktionsdatenbank», begann er. Dabei sei die Datenbank als Register, Liste oder Hauptbuch zur Erfassungen von Transaktionen zu verstehen, Transaktionen ihrerseits als Speicherung und Transfer von Daten, Werten und Programmen. «Verteilt» schliesslich bedeute, dass die Daten in eine Kette (Chain) vieler Blöcke aufgeteilt und anstelle einer zentralen Instanz (etwa ein einziges Rechenzentrum) auf einem dezentralen Netzwerk mit einer Vielzahl an Rechnern gespeichert werden. Das erhöhe die Sicherheit ungemein, da sich ein dezentrales System nur hacken lasse, wenn jemand mehr als 50 Prozent des Gesamtsystems unter seine Kontrolle bringen könne, was so gut wie ausgeschlossen sei. Denn die Daten würden durch einen Algorithmus, Hashing genannt, von Block zu Block zu einem Hashwert verarbeitet, der fälschungssicher sei. Ein Bitcoin zum Beispiel bestehe immer aus einer Folge von 64 Zahlen und Buchstaben. Eine Manipulation würde sogleich auffallen. Die Eigentumssicherung erfolge durch eine Verschlüsselung (Kryptografie). Um in seinem Wallet (Portfolio) eine Änderung vorzunehmen, benötige man einen Privatschlüssel (wie ein PIN beim E-Banking) und einen öffentlichen Schlüssel (wie IBAN im Zahlungsverkehr). Laut einer globalen Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte glauben 86 Prozent der befragten Geschäftsleitungsmitglieder, dass sich Blockchains künftig als Massenanwendung etablieren werden. Warum, mögen zwei Praxisbeispiele verdeutlichen. So ist es laut Ernesto Turnes möglich, dass bei einer Flugverspätungsversicherung eine Auszahlung automatisch erfolge. Bei Markenartikeln liesse sich vor dem Kauf über einen eingearbeiteten Chip die Echtheit nachprüfen, ebenso beim Autokauf. Eine weitere Anwendung sei die Verfügbarkeit von Patientendossiers. (hs)