Der Verein Musicalfieber Flawil hat eine neue Chance ergriffen Mit seinem neusten Stück «9 to 5» wurde der Verein Musicalfieber Flawil für den regionalen Final des Jugendprojekt-Wettbewerbs 2019 nominiert. Leonie Herde

Im Mai war der Verein Musicalfieber Flawil mit dem Stück «9 to 5» auf Tournee. (Bild: Zita Meienhofer)

Nach «Non(n)sense» und «The Addams Family» hat der Verein Musicalfieber Flawil im Frühling dieses Jahres das Musical «9 to 5» aufgeführt. Eine weniger bekannte Inszenierung, die einst am Broadway aufgeführt wurde und dank dem Kopf des Flawiler Vereins, Regisseur und Choreograf Severin Pfeffer, erstmals in der Schweiz gezeigt wurde. «9 to 5» übrigens ist die Zeit, in der das (Arbeits)-Leben spielt – zumindest 1980, als die amerikanische Filmkomödie erstmals in die Kinos kam.

Nun nimmt der Verein Musicalfieber mit eben diesem Stück am Jugendprojekt Wettbewerb 2019 teil. Für diesen Wettbewerb können junge Erwachsene aus dem Kanton St. Gallen ein selbst erarbeitetes Projekt einreichen. Aus allen eingereichten Projekten wählt dann eine Jury, bestehend aus vier Jugendlichen und drei Erwachsenen, zwölf aus, die in der regionalen Finalrunde ihr Projekt präsentieren dürfen und damit auf das ausgeschriebene Preisgeld hoffen können.

Die besten drei Projekte oder eben die dahinterstehenden Produzenten, werden dann für den interregionalen Final nach St. Gallen eingeladen. Dort werden die ausgewählten Produktionen aus dem Vorarlberg, dem Lichtenstein und dem Kanton St. Gallen präsentiert und ausgezeichnet. Der Wettbewerb findet dieses Jahr bereits zum 15. Mal statt.



Aufwand wurde gerne in Kauf genommen

Der Verein Musicalfieber Flawil hat die Chance ergriffen und sein Stück «9 to 5» beim Jugendprojekt Wettbewerb eingereicht. «Wir hatten ja nichts zu verlieren», sagt der Präsident des Vereins, Severin Pfeffer. Nun wurde das Stück tatsächlich für den regionalen Final nominiert und der Verein kann in Heerbrugg sein Projekt der Jury vorstellen.

Für den Verein bedeutete dies viel Aufwand, denn für die Finalrunde musste jedes nominierte Projektteam eine Dokumentation einreichen und eine Präsentation ihres Projektes vorbereiten. Die Jury wird dann die verschiedenen Projekte anhand dieser Dokumentationen und Präsentationen bewerten. Die Mitglieder des Vereins Musicalfieber Flawil nahmen diesen zusätzlichen Aufwand jedoch gerne in Kauf. Pfeffer sagt:

«Für uns ist die Teilnahme an der Finalrunde eine tolle Chance auch überregional gesehen zu werden.»

Er hofft, dass der Verein dadurch noch mehr Leute erreichen kann und so an Bekanntheit gewinnt.



Bereits neue Ideen im Kopf

Musicalfieber Flawil hat währenddessen bereits neue Projektideen. «9 to 5» war sicher nicht das letzte Stück, das die ehrenamtlich agierende Gruppe aufführte. Die Mitglieder wollen als Nächstes ein ganz neues Programm auf die Beine stellen. Pfeffer verrät:

«Die Geschichte ist dieses Mal selbst geschrieben, die Songs existieren jedoch bereits»

Das Stück ist momentan noch in Planung und soll voraussichtlich im Frühjahr 2021 aufgeführt werden. «Aber mehr kann ich leider wirklich noch nicht verraten», lacht Pfeffer.