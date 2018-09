Der schönste Garten

liegt am Sonnenberg Im Frühling hatte der Verkehrsverein Degersheim einen Wettbewerb zum schönsten Garten in der Gemeinde ausgeschrieben. Nun hat die Jury ihre Bewertungen abgeliefert und der Siegergarten ist gekürt. Michael Hug

er Siegergarten der Familie Manhart am Steineggweg. (Bild: Michael Hug)

Der Wettbewerb wurde im Rahmen der Aktion «Degersheim zum Anbeissen» lanciert. Bis zum Anmeldeschluss Ende Mai waren die Fotos von 24 Bewerbungen aus Degersheim und Wolfertswil eingegangen. «Damit habe ich nicht wirklich gerechnet», sagte VVD-Präsident Thomas Scherrer damals. Dass es so viele schöne Gärten gibt und wohl noch mehr, deren Besitzer oder Besitzerinnen den Schritt zur Begutachtung aber noch nicht wagten, überraschte und freut den Verkehrsverein. Gleichzeitig war man ziemlich gespannt darauf, wie sich die eingereichten Gartenprojekte über den Sommer entwickeln würden.

Viel Arbeit für die Jury

Viel Arbeit wartete dann Ende August auf die dreiköpfige Jury mit Edith Hug, Andrea Senn, Rosmarie Feiss und Victor Schönenberger. Zwei Dutzend Gartengestaltungen mussten möglichst am gleichen Tag aufgesucht und bewertet werden. «Wir hatten uns diverse Kriterien zurechtgelegt, nach denen wir die Gärten einschätzen und bewerten wollten», sagte die Präsidentin der Jury, Edith Hug. Kriterien unter anderen waren: Ist der Garten ein Nutzgarten oder fürs Auge gestaltet? Haben die Besitzer ihren Garten selber gestaltet oder von einem Profi machen lassen? Welcher Garten bietet Abwechslung, welches ist der vielfältigste, der bunteste, der kreativste oder ausgefallenste Garten? Gibt es Bäume, Insekten, Vögel, einheimische Pflanzen? Wie wird er gepflegt, bewässert, gedüngt?

«Es war nicht einfach», so Hug, «wir haben viel diskutiert und abgewogen». Die Kriterien wurden mit Punkten bewertet, 105 Punkte gab es maximal zu gewinnen, bei vier Juroren also 420 Punkte. Fast das Maximum erreicht hat ein Garten am Steineggweg, nämlich der Garten der Familie Susan und Christoph Manhart und ihrer fünf Kinder.

Susan Manhart ist die Gartengestalterin: «Mein Grossvater hatte hier schon einen Garten, und als wir das Haus übernommen hatten, war klar, dass dieser bestehen bleibt.» Es hätten einfach ein paar Sachen geändert werden müssen. Ihr Garten sei ganz klar ein Familiengarten, sagte Susan Manhart. Alle bringen sich hier ein, alle leben mit und in ihm. Es gibt unzählige verschiedenste Zier- und Nutzpflanzen, Blumen, Gemüse, Früchte, Kräuter, versteckte Ecken, alte Bäume, ein Schiff als Spielgerät, eine Reblaube sowie Katzen, Hühner, Wachteln, Enten, Goldfische und Kaninchen. Stets gibt es etwas, das reif ist, sei es beim Gemüse oder bei den süssen Beeren.

1000 Franken für die drei Erstplatzierten

Mit ihrem Familiengarten gewann die Familie Manhart den ersten Preis beim ersten Gartenwettbewerb des VVD. Ganz nah ans Ergebnis des Manhart’schen Gartens schaffte es der Garten von Mäggi und Christian Ämisegger an der Neugasse. Als drittschönster Garten wurde der von Ruth und Wolfgang Hächler an der Weierwiesstrasse eingestuft. Die Preissumme von 1000 Franken wurde auf die drei Ersten der Rangliste verteilt. Wahrscheinlich, so Thomas Scherrer, werde es auch im nächsten Jahr einen Gartenwettbewerb geben. Wenn ja, werde er rechtzeitig ausgeschrieben.