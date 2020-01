Der ruhige Leader im Schatten der Toplinie des EC Wil: Matteo Schärer im Porträt Der EC Wil hat eine starke erste Reihe. Doch ein ebenso wichtiger Erfolgsfaktor ist Matteo Schärer, Mittelstürmer der zweiten Formation.

Der 23-jährige Matteo Schärer ist viertbester Wiler Punktesammler. Doch sein Wert bemisst sich nicht nur an Skorerpunkten. Bild: Urs Bucher

Der Substanzverlust auf der Position des Mittelstürmers schien eigentlich erheblich. Vor der Saison hätte kaum jemand gedacht, dass der EC Wil die Abgänge der zwei Angreifer Dario Eigenmann und Remo Heitzmann kompensieren könnte. Doch die Wiler haben dies geschafft. Mit 85 Toren in 20 Partien stellen sie die zweitbeste Offensive der 1. Liga Ost. Mit 4,25 Treffern pro Partie liegt der Durchschnitt nur leicht unter dem Niveau der Vorsaison mit einem Wert von 4,7 Toren.

Wil verfügt zweifellos über die beste Sturmlinie der Liga. Elia Mettler, Fabio Högger und Andreas Ambühl sind an 61 Prozent aller Wiler Tore beteiligt. Doch oft geht ein weiterer Erfolgsbaustein vergessen: Matteo Schärer, der Mittelstürmer der zweiten Angriffsreihe. Mit durchschnittlich einem Punkt pro Spiel ist der 23-Jährige der viertbeste Punktesammler des Teams, zudem ist er an fast einem Viertel aller Wiler Treffer beteiligt. Doch Schärer gibt der Mannschaft weit mehr als nur Skorerwerte.

Zentrale Rolle beim Halbfinaleinzug

Schärer lernte das Eishockey-ABC beim EHC Winterthur. In der Saison 2016/2017 wurde er erstmals an Wil ausgeliehen. Es folgte eine weitere Ausleihe in der nächsten Saison, in der Schärer einen bleibenden Eindruck hinterliess: Mit acht Punkten in acht Playoff-Partien war er mit Rubio Schir Wils bester Skorer in der entscheidenden Meisterschaftsphase und eine der zentralen Figuren des erstmaligen Halbfinaleinzugs seit 2006.

Matteo Schärer ist auf gutem Weg, die Werte aus der Vorsaison zu übertrumpfen. PD

Diese starke Leistung wurde belohnt: Wil übernahm Schärer auf die darauffolgende Saison hin fix und machte ihn zum Assistenz-Captain. Eine zweite Halbfinalteilnahme in Folge blieb zwar aus, doch Schärer zahlte das Vertrauen zurück: Mit 23 Punkten in der Qualifikation war er der viertbeste Wiler Skorer. In dieser Saison steht er nach 20 Partien bereits bei 20 Punkten. Die Chancen sind gut, dass er in den verbleibenden sieben Spielen den Wert aus der Vorsaison übertrumpft.

«Ich möchte mehr Konstanz reinbringen»

In der Vergangenheit wurde Schärer bei Wil mehrheitlich am Flügel eingesetzt. In dieser Saison spielt er ausschliesslich als Mittelstürmer, womit ihm mehr Verantwortung übertragen wurde. Schärer, ein eher ruhiger Mensch, ist sich dieser Rolle bewusst. Sein Ziel vor der Saison: Mit seinen zwei Sturmpartnern möglichst viele Skorerpunkte zu sammeln, um eine starke zweite Linie zu bilden. Trotz seiner ansprechenden Werte ist er nicht ganz zufrieden: «Mal lief es mir besser, mal schlechter. Im Hinblick auf das Playoff möchte ich mehr Konstanz reinbringen.»

Matteo Schärer ist ein typischer Zweiwegcenter. Urs Bucher

Berücksichtigt man seinen Wechsel vom Flügel ins Zentrum, ist das aber Klagen auf hohem Niveau. Denn: Mittelstürmer müssen in der Regel mehr an die Defensive denken. Schärer tut dies oft. Er sagt: «Wenn man eine so starke erste Linie hat, muss ich nicht in jedem Einsatz auch noch nach vorne stürmen, sondern kann mich mehr auf die Mittelzone fokussieren. Aber klar: Wie jeder andere Stürmer nehme auch ich mir vor, offensiv zu produzieren.»

Ein Mittelstürmer, der in beiden Zonen stark ist

Schärer ist also ein typischer Zweiwegcenter, ein Mittelstürmer, der in beiden Zonen wichtige Arbeit verrichtet. Diese Fähigkeiten könnten im Playoff besonders wertvoll sein. Denn ob NLA oder 1. Liga: In der entscheidenden Meisterschaftsphase wird die Defensivarbeit noch wichtiger. Schärer und der EC Wil sind nach dem schnellen Playoff-Out im Vorjahr auf Wiedergutmachung aus.

«Wir hatten auf der Bank kein Playoff-Gefühl wie damals gegen Frauenfeld im Jahr 2018. Gelingt uns das aber dieses Mal wieder, ist viel möglich.»