Der öffentlich geführte Waldkindergarten in Flawil sieht nach wie vor einer unsicheren Zukunft entgegen Derzeit besuchen zwölf Kinder den Waldkindergarten. Die schwankenden Anmeldezahlen machen der öffentlich geführten Schule aber zu schaffen. Anfang nächsten Jahres muss eine Entscheidung her. Angelina Donati

An diesem Morgen sammelten die Waldkindergärtler im Rehwald Naturmaterialien wie Steine, Eicheln und Äste. Anschliessend sortierten sie diese. (Bilder: Angelina Donati)

Der Treffpunkt bei der grossen Linde ist unübersehbar. Von hier machen sich die Kinder, zusammen mit einer Lehrperson, auf den Weg in den Rehwald zum Waldkindergarten. Bald schon sind erste Stimmen zu hören – denn die «grossen» Kinder haben sich bereits beim Goldplatz, wie der Bereich rund um den Bauwagen genannt wird, eingefunden. Und schon wird eifrig beim Begrüssungslied mitgesungen und geklatscht.

In diesem Schuljahr sind es zwölf Kinder, die im Waldkindergarten in Flawil unterrichtet werden. Sechs «kleine» und sechs «grosse». Dass die Buben in der Überzahl sind, ist reiner Zufall, wie die Lehrpersonen sagen. Das schwanke je nach Schuljahr. Genau so schwankend sind auch die Anzahl Anmeldungen, was der öffentlich geführten Schule aber zu schaffen macht. «Zwölf Kinder ist eine gute Zahl. Bis 16 Kinder wären ideal», sagt Ueli Siegenthaler, Schulleiter Kindergarten.

Der Schulrat sei nun im Hinblick auf das nächste Schuljahr besonders gefordert. Es muss eine Entscheidung her, wie es nun weitergeht. Um rascher reagieren zu können und allenfalls das Angebot mangels Anmeldungen einzustellen, würden den Eltern die Informationen zum Angebot bereits im Januar statt im Februar ausgehändigt werden. «Damit wird das Anmeldeprozedere um einen Monat vorgezogen», sagt Siegenthaler.

Er hofft natürlich auf einen Fortbestand des Waldkindergartens. Eines Angebots, das im ganzen Kanton einzigartig sei. «Dennoch ist nun alles von den Anmeldezahlen abhängig.» Was nicht zuletzt auch im Sinne der Gleichbehandlung sei: Die Kosten des Waldkindergartens seien in etwa gleich hoch wie jene des Hauskindergartens.

Idealer Spiel- und Lernort für Kinder

Während Ueli Siegenthaler über die unsichere Zukunft des Waldkindergartens spricht, haben sich die Kinder von den Bänken aufgemacht und suchen auf dem bereits mit vielen braunen Blättern übersäten Waldboden Eicheln, Steine und Äste. «Schau mal, was ich gefunden habe», freut sich ein Knabe und hüpft freudestrahlend zu seinem Gspänli. Zurück am Goldplatz bilden sie einen Kreis um ihre Schätze, ehe sie diese zu sortieren beginnen. Stets begleitet und beobachtet werden die Kinder von jeweils zwei bis drei Lehrpersonen.

An diesem Morgen sind es die beiden Lehrerinnen Lara Niethammer und Susanna Drewlow mit Praktikant Elija Brunner, die sich den Kindergärtlern annehmen. «Der Wald ist ein idealer Spiel- und Lernort für Kinder», sagt Lara Niethammer. Sie unterrichtet seit Montag zum ersten Mal, konnte sich aber bereits im vergangenen Jahr als Praktikantin von diesem Angebot überzeugen.

Kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung

Im Wald würden die Sinne angeregt und die Naturmaterialien die Kreativität fördern. Ausserdem sei der Raum, in dem die Kinder spielen und lernen, einfach deutlich grösser als üblich. Selbst das Wetter kann der Gruppe nichts anhaben – im Gegenteil: «Wir nutzen das Wetter», sagt Lara Niethammer. Jedes Wetter bietet wieder eine andere Möglichkeit, ein bestimmtes Thema in einen neuen Kontext zu setzen.

Die Eltern würden ihre Kinder jeweils entsprechend einkleiden. Mit langen Hosen und Socken, die man bis zur Wade hochzieht, könne nie etwas falsch gemacht werden. Und selbst mit Ersatzkleider können Lara Niethammer und ihre Kollegen aushelfen. Nämlich aus dem Bauwagen – dem ein fixer Standplatz im Wald gehört. Dort werden auch alle Utensilien, Werkzeuge und vieles mehr gelagert. Sollte es einmal richtig kalt werden, kann der Unterricht auch nach drinnen verlegt und der Heizofen eingestellt werden.

Der Bauwagen dient als Unterschlupf, wenn es so richtig kalt ist. Hier werden alle Utensilien und Werkzeuge gelagert und ganz praktisch die Rucksäcke der Kinder aufgehängt.

Im Wald lebt es sich intensiver

Von den Vorzügen des Kindergartens im Wald erzählt auch Susanna Drewlow. Das Auseinandersetzen mit Themenwelten sei sehr authentisch. Es sei alles viel intensiver, ja man lebe auf diesem Raum gar intensiver, ist sie überzeugt. Ähnlich sieht es Praktikant Elija Brunner, der die Zweitweg-Matura absolviert, um Sekundarlehrer zu werden. «Hier draussen im Wald sind die Kinder viel freier. Und sie können uneingeschränkt Kind sein.»

Nebst den Materialien, die der Wald bietet, haben die Kinder aber auch die Möglichkeit zu malen, wie Lara Niethammer sagt: «Ich betrachte das als eine Kombination der Vorteile des Hauskindergartens und des Waldkindergartens.»