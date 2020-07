Der Mensch mitten in seinem Leben: Neue Kunstausstellung mit Sibylle Pfister-Baumann in Bronschhofen Im Foyer des städtischen Verwaltungsgebäudes in Bronschhofen wird im August eine neue Ausstellung eröffnet.

Es sind Alltagssituationen und Begegnungen, welche Sibylle Pfister-Baumann bei ihrer Malerei inspirieren. Bild: PD

(pd) Sibylle Pfister-Baumann widmet sich in ihrer künstlerischen Tätigkeit ganz der Malerei. Dabei geht sie in der Technik unterschiedlich vor. Sie arbeitet mit mehrheitlich erdigen Acryl- und Ölfarben flächig und im nächsten Moment tauchen neue Strukturen auf. Es entstehen Unschärfen, Farbverläufe und somit Tiefe und Spannung im Werk. Dabei experimentiert sie stets mit weiteren Materialien wie Seiten aus alten Büchern, Sand, Gips oder Asche.

Der Mensch im Zentrum

Im Zentrum ihrer Werke steht der Mensch, mitten in seinem Leben. Es sind Alltagssituationen, Begegnungen, Momentaufnahmen, welche die Künstlerin inspirieren. Dabei entstehen Werke von verliebten Paaren, majestätischen Bergen oder Menschen im Park. Sie thematisiert die Zeit und das, was sie mit sich bringt; das Streben und Suchen, die Sehnsucht, die Ruhe und das Innehalten. Vielleicht strahlen die Arbeiten deshalb eine gewisse Ruhe und Besinnlichkeit aus.

Den Betrachter herausfordern

Dabei möchte die Wiler Künstlerin den Betrachter herausfordern und ihn mit der eigenen Zeitwahrnehmung und Zeitgestaltung konfrontieren. Gleichzeitig aber auch die Zeit geben, um nachzudenken, einzutauchen, mit dem Blick auf den Werken verweilen und einfach mal geniessen.

In Wil aufgewachsen

Sibylle Pfister-Baumann, geboren 1973 in St.Gallen, aufgewachsen in Wil, schloss während ihrer Tätigkeit als Primarlehrerin 1999 die Weiterbildung an der Schule für Gestaltung St.Gallen ab. Danach studierte sie an der «Art Students League of New York». Es folgten Weiterbildungen und Workshops. Sie zeigte ihre Werke schon in verschiedenen Ausstellungen.

Die Stadt Wil lädt am 6. August um 18.30 Uhr zur öffentlichen Vernissage ein und präsentiert die Werke von Sibylle Pfister-­Baumann bis zum 25.September.