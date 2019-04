Der März war ein sehr warmer und aussergewöhnlich stürmischer Monat 30 Prozent mehr Sonnenschein, dafür 30 Prozent zu wenig Niederschläge und aussergewöhnlich viele Sturmtage prägten das Märzwetter in der Region Wil. Die Windspitzengeschwindigkeit erreichte 90 Kilometer pro Stunde. Christoph Frauenfelder

Der dreizehnte Monat in Folge ist zu warm und zu trocken ausgefallen. Der März schloss mit seinem Temperaturdurchschnitt knapp drei Grad höher als üblich (Mittelwert 1981–2010). Die Heizgradziffer ergab 386 Grad. Das Quecksilber bewegte sich zwischen -3 und 19 Grad. Dabei wurde das Maximum erst am letzten Tag registriert.

Derweil stiegen die Temperaturen im Rheintal bei diversen Föhneinbrüchen jeweils 3 bis 5 Grad höher an als im östlichen Mittelland. Während in Nordskandinavien immer noch Temperaturen von -25 Grad herrschten, waren es in Südspanien öfter nahezu 30 Grad.



Die Sonne hat Schwerarbeit geleistet

Dank der sehr geringen Bewölkung und der trockenen Luft schien die Sonne überdurchschnittlich viel. Sie leistete 30 Prozent Überstunden. Der Trend zu einem deutlich sonnigeren und milderen Klima hält damit ungebrochen an. Dieser Trend wird aber nicht ins Unermessliche weiterklettern. Frühere Klimaschwankungen haben gezeigt, dass nach einer Zeitepoche wieder sinkende Temperaturen Realität waren. Dazu bräuchte es «lediglich» einen Super-Vulkanausbruch und die Erde würde sich um drei Grad abkühlen.

13 Sturmtage verzeichnet

Dem März fehlte noch ein Drittel der Niederschläge. Ausserordentlich windreich war der Monat im Fürstenland. 13 Sturmtage bewirkten eine doppelt so hohe mittlere Windgeschwindigkeit als für den März üblich. Die höchste Windspitze zeigte 90 Kilometer pro Stunde.

Sturm Bennet brachte der Ostschweiz Anfang Monat im Flachland über 100, auf dem Säntis 150 Kilometer pro Stunde. Ein paar Tage später tobte ein veritabler Föhnsturm durch die Alpen. Seine Spitzen lagen auf der Ebenalp bei 170, in Brülisau bei 160 Kilometern pro Stunde. An der Adria tobte abermals die Bora aus Nordosten mit 100 Kilometern pro Stunde.