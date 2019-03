Der Kampf um Lohngleichheit: Wiler Tag der Frau stösst auf grosse Resonanz 150 Frauen und Männer machten den Wiler Frauentag am Freitag im Stadtsaal zum Erfolg. Im Fokus stand ein reines Frauenpodium, bei dem ausgiebig über Gleichberechtigung diskutiert wurde. Christof Lampart

Sie diskutierten angeregt über die Gleichberechtigung von Mann und Frau: von links Renata Ruggli, Cinzia Zehnder, Isabel Dionisio, Susanne Alfermann, Barbara Gysi und Bettina Scheiflinger. (Bild: Christof Lampart)

Am Podium, das durch eine Ausstellung zum Thema «Wiler Frauen im Laufe der Zeit» umrahmt wurde, nahmen unter der Moderation Bettina Scheiflingers, Renata Ruggli (Mitorganisatorin des ersten Frauentags in Wil, pensionierte Lehrerin), Cinzia Zehnder (Fussballerin/Medizinstudentin), Susanne Alfermann (Leitende Bankangestellte), Barbara Gysi (SP-Nationalrätin) und Isabel Dionisio (Wirtin) teil. «Wir wussten nicht, ob überhaupt 30 Frauen kommen würden – und jetzt sind es so viele», freute sich Marianne Mettler vom Wiler Frauentag-OK.

Erst gleicher Lohn, dann Gleichstellung

Barbara Gysi erklärte, dass sich für sie die Fortschritte bei der Gleichberechtigung von Mann und Frau zuallererst an der gleichen Bezahlung für die gleiche Arbeit messen lasse. «Erst wenn gleiche Löhne für Männer und Frauen erreicht sind, können wir über Gleichstellung reden», so Gysi. Susanne Alfermann sah in den schlechten Löhnen in einzelnen Branchen einen gewichtigen Grund, weshalb viele Frauen auf eine Karriere verzichteten. «In der Pflege ist es so, dass es viele Aussteigerinnen gibt, weil man dort finanziell keine Karriere machen kann.»



Cinzia Zehnder, Fussballnationalspielerin hat kein Problem damit, dass Männer besser und attraktiver kickten als Frauen, aber «die Diskrepanz beim Lohn ist zu gross». Auch in der Medizin hätten viele Frauen eine Zwei auf dem Rücken, denn der Spitzenjob einer Chirurgin lasse sich nur ganz schwer mit einer eigenen Familie vereinbaren. Weshalb sie sich selbst auch später als Hausärztin sehe, denn als solche könne sie auch Teilzeit arbeiten.



Renata Ruggli sagte, dass sie Glück gehabt habe, denn ihr Mann habe sich während sieben Jahren um die Kinder und den Haushalt gekümmert, während sie das Geld verdiente. Damit Familienarbeit zwischen Frau und Mann in Zukunft noch mehr geteilt werden könne, sei es jedoch wichtig, dass die Löhne gleich seien. «Sonst sagen sich alle Frauen: da bleibe ich lieber zu Hause bei den Kindern», sagte Ruggli. Isabel Dionisio erklärte, dass sie als Alleinerziehende mit drei Kindern einst gar nicht habe wählen können, ob sie arbeiten wolle oder nicht. Ihr Glück sei es gewesen, dass sie in ihrer Nachbarschaft ein funktionierendes Netzwerk habe aufbauen können, in dem man gegenseitig den Kindern geschaut habe. Und was die zukünftigen Frauentage anbelange, so hoffe sie, dass diese «in einer nicht so fernen Zukunft» vom «Tag der Gleichheit» abgelöst würden. «Wenn wir den feiern können, dann ist ganz viel Gutes passiert.»