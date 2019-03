Der gute Hirte zieht weiter: Stadtpfarrer Roman Giger verlässt Wil nach 15 Jahren Stadtpfarrer Roman Giger verlässt die Kirchgemeinde Wil Ende August. Kurz vor seinem 50. Geburtstag sucht er als Leiter der Seelsorgeeinheit St. Gallen West-Gaiserwald eine neue Herausforderung. Gianni Amstutz

Roman Giger war der Kontakt zur Bevölkerung stets ein zentrales Anliegen. (Bild: Archiv)

«Ich werde die Tränen wohl nicht zurückhalten können», sagt Roman Giger zu seinem bevorstehenden Abschied aus Wil. Der Stadtpfarrer verlässt voraussichtlich Ende August die Kirchgemeinde in Richtung St. Gallen. Dort wird der bald 50-Jährige am 1. Advent 2019 die Leitung der Seelsorgeeinheit St. Gallen West-Gaiserwald übernehmen. Nach 15 Jahren in derselben Pfarrei habe er sich bereits vor zwei Jahren Gedanken über seine berufliche Zukunft gemacht und Bischof Markus Büchel mitgeteilt, dass er gerne nochmals eine neue Herausforderung in einer anderen Pfarrei suchen würde. Aufgrund seines Alters und seiner langjährigen Tätigkeit am selben Ort sei der Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen.

«Nur so kann man innerlich frisch bleiben»



Dem Wunsch nach einer neuen beruflichen Herausforderung kam Bischof Markus Büchel nun nach und ernannte Giger zum Pfarrer der Kirchgemeinden St. Gallen Bruggen, St. Gallen Winkeln, Abtwil-St. Josefen und Engelburg. Diese sind in der Seelsorgeeinheit St. Gallen West-Gaiserwald vereint.



Noch keine Kenntnisse über neue Pfarrei

Seine neue Seelsorgeeinheit sei für ihn bisher «Terra incognita», unbekanntes Land also, wie Giger es ausdrückt. Wo er künftig als Pfarrer tätig sein werde, habe für ihn überhaupt keine Rolle gespielt. So habe er denn auch noch keinen Bezug zu seiner neuen Pfarrei. Die Mitarbeiter habe er aber bereits kennengelernt und einen guten ersten Eindruck gewonnen. An seiner neuen Wirkungsstätte will er seinen Erfahrungsschatz einbringen und, wo nötig, dabei unterstützen, Aufbauarbeit zu leisten.



«Dabei hilft mir der Umstand, dass ich während meiner 15 Jahre in Wil zahlreiche Projekte begleitet habe.» Dazu zählen unter anderem der Zusammenschluss mit Rickenbach, die neue Gottesdienstordnung in der Grosspfarrei, der Ausbau der Familienseelsorge, die Einführung eines professionellen kirchlichen Sozialdienstes sowie zahlreiche neue Pfarreiangebote, um nur einige zu nennen.



Doch Roman Giger will nicht einfach stur seine Ideen in einer neuen Pfarrei verwirklichen, sondern «stets offen für die Menschen, ihre Ideen und die Gegebenheiten am neuen Ort sein». Noch muss Giger von den Bürgern der drei Kirchgemeinden Anfang April gewählt werden, damit sein Wechsel definitiv ist. An den Kirchgemeindeversammlungen werden seine neuen Schäfchen ihren Pfarrer zum ersten Mal zu Gesicht bekommen. «Ich will auch in der Seelsorgeeinheit St. Gallen West-Gaiserwald nahbar sein, einem Miteinander im Seelsorgeteam Sorge tragen, und als weltoffener und zeitgemässer Pfarrer wahrgenommen werden», sagt Giger.



Kirchgemeinde Wil verliert eine Persönlichkeit

Als offen für die Anliegen der Bürger und präsent über kirchliche Kreise hinaus wurde Giger auch in Wil wahrgenommen. Umso mehr nimmt man seinen Abschied aus der Kirchgemeinde mit Wehmut zur Kenntnis – auch wenn dieser nicht völlig unerwartet kommt. «Nachdem er schon so lange bei uns war, wussten wir, dass er wohl bald einmal weiterziehen würde», sagt Kirchenverwaltungsratspräsident Jürg Grämiger. Trotzdem lasse man Roman Giger nur ungern ziehen.

«Er war eine stadtbekannte Persönlichkeit, der mit seiner zugänglichen Art viele Leute erreicht hat.»

Fehlen wird der Kirchgemeinde Wil aber nicht nur die Person Roman Giger, sondern voraussichtlich für eine gewisse Zeit auch ein Pfarrer. Der Nachwuchs an Priestern sei begrenzt und ein Wechsel eines Pfarrers von einer anderen Pfarrei nach Wil würde ebenfalls eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, sagt Grämiger. Letztere Lösung zöge der Verwaltungsratspräsident vor, da die Leitung einer vergleichsweise grossen Kirchgemeinde wie Wil eine gewisse Erfahrung erfordere. Die Suche und Ernennung eines neuen Pfarrers obliegt aber nicht etwa der Kirchgemeinde, sondern Bischof Markus Büchel. Die Stimmbürger der Pfarrei können diese Ernennung durch eine Wahl dann bestätigen.



Für eine allfällige Pfarrvakanz sei man aber gerüstet, sagt Grämiger. Mit dem gut aufgestellten Seelsorgeteam und den Priestern könne man die zusätzlich anfallenden Aufgaben bewältigen. Nichtsdestotrotz hoffe man, rasch einen Nachfolger für Roman Giger zu finden.



Wenn Roman Giger die Stadt Ende August verlässt, wird das nicht nur die Verantwortlichen der Kirche traurig stimmen. «Ich habe hier ein grosses Beziehungsnetz aufgebaut, Kinder getauft, Paare vermählt und Personen beerdigt.» Das lasse einen nicht kalt. «Ich habe die Leute in Wil gerne und spüre, dass sie das gleiche empfinden.»