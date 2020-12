Öffentlicher Verkehr Der Fahrplanwechsel ab 13. Dezember soll die Fahrplanstabilität der Frauenfeld–Wil-Bahn verbessern Im Vordergrund des Fahrplanwechsels am 13. Dezember stehen kleine Anpassungen auf der Linie Frauenfeld–Wil, um die Anschlüsse zu sichern. Zusätzlich wird jeweils um Mitternacht eine weitere Spätverbindung ab Wil und ab Frauenfeld angeboten.

Der Fahrplan der Frauenfeld–Wil-Bahn erfährt ab 13. Dezember nur kleinere Anpassungen. Bild: PD

Am Sonntag, 13. Dezember, tritt schweizweit der neue Fahrplan in Kraft. Die Frauenfeld–Wil-Bahn (FWB) passt den Fahrplan nur leicht an. Im Vordergrund stehen Verbesserungen zu Gunsten der Fahrplanstabilität auf der Linie Frauenfeld–Wil.

Um Mitternacht wird eine zusätzliche Spätverbindung ab Wil und ab Frauenfeld angeboten. Die Taschenfahrpläne werden im 2021 das letzte Mal in gedruckter Form angeboten.

Anschluss nach Winterthur wird sichergestellt

Eine Minutenanpassung beim ersten Zug ab Wil nach Frauenfeld dient einer besseren Fahrplanstabilität und stellt den Anschluss in Frauenfeld nach Winterthur sicher.

Die Kantone Thurgau und St.Gallen haben ausserdem ein zusätzliches Zugpaar bestellt. Die neue Spätverbindung um 23.42 Uhr ab Wil ermöglicht Reisenden aus St.Gallen eine spätere Rückkehr ins Murgtal und nach Frauenfeld.

Mit der Verbindung 00.26 Uhr ab Frauenfeld stellt die FWB den Anschluss aus Zürich-Winterthur mit Ankunft 00.18 Uhr in Frauenfeld in Richtung Wil her.

Letzte Ausgabe der Taschenfahrpläne

Mit dem stetigen Ausbau der Online-Fahrplaninformationen und deren steigenden Nutzung haben Transportunternehmen im Gebiet des Ostwind-Tarifverbunds entschieden, die Taschenfahrpläne im Jahr 2021 das letzte Mal in gedruckter Form zu produzieren.

Alternativ können die Fahrpläne hier eingesehen und ausgedruckt werden.