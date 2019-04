Der Circus Knie hat seine Zelte in Wil aufgeschlagen

Am Montagmorgen ist der Circus Knie in Wil angekommen. Rund 100 Arbeiter standen beim Aufbau des Zelts im Einsatz. Bereits am Abend findet die ersten Aufführung im Rahmen der Generalversammlung der Raiffeisen Wil und Umgebung statt. Am Mittwoch und Donnerstag sind dann die öffentlichen Aufführungen.