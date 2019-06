Der «Chrütlisepp» aus Flawil ist vertorben: Er hat aus seinem Leben etwas gemacht Am 23. Mai hat sich der Lebenskreis von Josef Armin Peterer, dem als «Chrütlisepp» bekannten Flawiler Drogisten, geschlossen. Betrauert von seiner Familie, Berufs- und Reiterkollegen und einer landesweiten Kundschaft bleibt das Andenken an den unternehmensfreudigen Mann bestehen. Hans Ruedi «Fis» Fischer

Joseof Peterers Wahlspruch: «Entweder me macht's oder macht's nüd». (Bild: PD)

An Allerheiligen 1934 zur Welt gekommen, wuchs Josef Peterer mit einer Schwester und sechs Brüdern in Schlatt-Haslen auf. Dem bäuerlichen Leben und seiner Innerrhödler Abkunft blieb er lebenslang treu. Seine berufliche Ausbildung zum Drogisten schloss er mit dem Besuch der Fachhochschule Neuenburg ab. In der Studentenverbindung «Droga Neocommensis» fand er Freundschaften fürs Leben.

Vor 60 Jahren gründeten Cécile Dörig und Sepp Peterer ihre Familie und zugleich ihr erstes Geschäft an der Flawiler Bahnhofstrasse. Im Eigenheim auf der Weidegg über dem Dorf wuchsen die beiden Töchter Sandra und Karin und als Nachzügler Sohn Christian heran. Über die lokale Geschäftstätigkeit hinaus verstand es Sepp Peterer, sein von ihm entwickeltes Schlankheitspräparat «Kilofort» international zu vermarkten und einen mit unzähligen Hausspezialitäten dotierten Naturheilmittel-Versand aufzubauen und zu pflegen.

Der Mann im blütenweissen Drogistenkittel, der stets mit energisch-forschen Schritten zugange war, durfte sich jederzeit auf den Einsatz seiner Ehepartnerin und einer treuen Schar Mitarbeiterinnen verlassen. 58-jährig wagte er die Erstellung einer 240 Quadratmeter grossen Drogerie am heutigen Standort. Der Applaus und die neidlose Anerkennung durch die Fachwelt – der Schweizer Berufsverband verlieh ihm den Titel «Drogist des Jahres» – waren ihm und seinem Team sicher. Im Thurgauer Rosenstädtchen Bischofszell übernahm «Chrütlisepp» eine gut eingeführte Drogerie und im Coop-Center Uzwil wurde die Eröffnung eines weiteren Geschäfts gefeiert. «Eine Pensionierung im eigentlichen Sinn gab es für dich nicht», sagte Sohn Christoph in seiner berührenden Rede bei der kirchlichen Abschiedsfeier, an den Vater gewandt. Im Jahr 2000 übernahmen Tochter Sandra Peterer und ihr Ehemann Daniel Gegenschatz das Geschäft. Gleichwohl war der Senior weiterhin dort anzutreffen; stets bereit für einen Ratschlag.

Cécile und Sepp Peterer waren in Vereinen und Organisationen engagierte Mitglieder und an Stammtischen gern gesehene Gäste. Beide wussten nicht nur um Rezepturgeheimnisse, sondern auch um die gesund-machende Wirkung ansteckender Fröhlichkeit. Noch brennen die Erinnerungen an die von Sepp Peterer und Dorffotograf Pius Walliser angefachte Idee, in Flawil dem «Funkesonntig» neu Geltung zu verschaffen. Besonders angetan hat ihm die Reiterei. Im Reitclub Flawil gehörte er zu den Organisatoren der Springkonkurrenz. Nach der Gründung des Kiwani-Clubs Gossau-Flawil 1983 fand Sepp Peterer Zugang auch zu dieser Organisation.

Seine Angehörigen liess der Heimgegangene wissen, sie mögen es allen weitersagen, er hätte ein fantastisches Leben gehabt. «Entweder me macht s oder me macht s nüd»: Der «Chrütlisepp» hat’s gut gemacht.