Der «Altstadtgarten» hat eine Chance verdient

Einsprachen verzögern den Start des geplanten Gastronomieprojekts am Stadtweier in Wil. Obwohl das Vorgehen rechtlich legitim ist, bestehen moralische Zweifel an der eigentlichen Absicht der Einsprecher, findet Redaktor Gianni Amstutz.