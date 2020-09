Departementsleiter Andres Ulmann verlässt die Stadt Wil Der Leiter des Departements Bildung und Sport hat per Ende Jahr gekündigt.

Andres Ulmann kündigt per Ende Jahr. Bild: PD

(pd/dh) Der Leiter des Departements Bildung und Sport (BS), Andres Ulmann, hat per Ende Dezember 2020 gekündigt, wie die Stadt Wil am Dienstag mitteilt. Er war zweieinhalb Jahre für die Äbtestadt tätig und hat sich dabei unter anderem für Prozessoptimierungen in der Verwaltung eingesetzt.

Gemäss Mitteilung sucht Ulmann eine neue Herausforderung. Die Stadt Wil will die Stelle in diesen Tagen ausschreiben.