Den Wiler Sinti geht der Platz aus Obwohl sie oft herumreisen, ist den hiesigen Sinti nicht die Strasse ihr Zuhause, sondern Wil. «Hier sind wir daheim», erklärte die Sintezza Romilda Lehmann am Podium in Wil. Christof Lampart

Die Anerkennung der eigenen Kultur durch die sesshafte Gesellschaft ist für die Wiler Sinti zentral. (Bild: Christof Lampart)

Die rund 50 in Wil gemeldeten Sinti fühlen sich in der Äbtestadt wohl – doch das ist längst nicht überall der Fall, wie es sich am Freitagabend an der Podiumsdiskussion «Wie sieht die Zukunft der Wiler Sinti aus?» im Wiler Hof zeigte. Fino Winter, Präsident der «Sinti Schweiz» betonte vor rund 30 Personen: «Wil ist unsere Heimat. Die Meisten von uns, sind hier aufgewachsen.» Wenn sie in der Schweiz unterwegs seien und gefragt würden, woher sie kämen, dann antworteten sie immer: aus Wil.

Kampf gegen Pauschalisierungen

Dennoch hätten sie immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen. Dabei seien sie weder Diebe, noch Schnorrer, noch pfuschende Arbeitende – im Gegenteil: «Wir arbeiten korrekt und benehmen uns auch so. Die ausländischen Fahrenden kommen hingegen hierher und gehen auch wieder – und lassen das Schlechte hier», so Winter. Was mit schlecht gemeint ist, ist klar: liegengebliebene Abfallberge oder nicht in öffentlichen Anlagen verrichtete Notdurft. Winter wehrte sich dagegen, dass die Wiler Sinti mit anderen Fahrenden in einen Topf geschmissen würden: «Pauschalisierungen sind unfair, Kontrollen jedoch notwendig. Und ich weiss, wovon ich rede, denn wir sind wohl die meistkontrollierte Schweizer Minderheit.»

Auch Robert Raths, Gemeindepräsident von Thal, der Fahrenden seit rund 20 Jahren auf seinem Gemeindegebiet viel Goodwill entgegenbringt, weiss von unerfreulichen Vorkommnissen. Es gehe einfach nicht, dass man die öffentliche Infrastruktur nicht nutze und «einfach irgendwohin pinkle», verdeutlichte Raths die Grenzen der Toleranz. Das Überschreiten dieser, zusammen mit einer suboptimalen Informationspolitik, seien dafür verantwortlich gewesen, dass es bis dato nicht zum ständigen Standplatz für die Fahrenden gekommen sei. Deshalb begrüsse er die Informationsoffensive. Wenn die Sinti auf die Bevölkerung zugingen, könne Verständnis wachsen und Vertrauen entstehen. Er versprach, sich für die Errichtung eines provisorischen Durchgangplatzes in Thal einzusetzen. «Sie werden in den nächsten vier Monaten etwas hören.»



Mehr Platz für Wiler Sinti?

Der Integrationsbeauftragte der Stadt Wil, Felix Baumgartner, freute sich, dass nun ein öffentlicher Dialog zu Stande kommt, doch bemängelte er, dass die Ausgegrenzten selbst andere wie etwa die Roma ausgrenzen würden. Das Weitergeben des «Schwarzen Peter» sei nicht zielführend. Simon Röthlisberger, Geschäftsführer der Stiftung «Zukunft für Schweizer Fahrende», betonte, dass es das Wichtigste sei, dass man miteinander im Dialog bleibe. Wie dieser gestaltet werden könnte, damit die Wissensvermittlung um die Kultur der Fahrenden nicht bruchstückhaft geschieht, darüber hat sich Fino Winter Gedanken gemacht: «Es wäre schön, wenn wir in den Schulen ein Thema wären.»

Für Urs Glaus von der Stiftung «Plätze für Fahrende» ist es zentral, dass mehr Plätze für Fahrende geschaffen werden. Nur so könnten die Sinti, Jenischen und Roma ihre Kultur langfristig am Leben erhalten. Im Kanton St. Gallen müsse deshalb die Schaffung von Durchgangs- und Standplätzen aus Sicht der Sinti Priorität haben. Oder wie Gino Lehmann erklärte: «Wir fühlen uns in Wil wohl, aber an unserem Wohnort bei der Kläranlage Freudenau geht uns je länger, je mehr der Platz aus. Doch als Wiler würden wir sehr gerne in unserer Heimat bleiben.»