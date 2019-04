Dem Hasen wird in Niederhelfenschwil wieder auf die Sprünge geholfen

Die Feldhasen gehören regional zu den gefährdeten Arten. Auch in der Region kommt das Tier nur noch vereinzelt vor. Im Rahmen eines Vernetzungsprojekts will die Gemeinde Niederhelfenschwil darum handeln. Nicola Ryser

Dieser ist nicht aus Schokolade: Der Feldhase, der zwar weiterhin in der Region lebt, dessen Bestand jedoch sinkt. Bild: Susann Basler

Alle Jahre steht er zu Ostern im Mittelpunkt: der Feldhase. Auch vergangenes Wochenende erfuhr das Tier eine besondere Popularität. Zumeist war er omnipräsent in den Einkaufsläden in Form eines Schokoladen-Osterhasen zu finden. Doch: Für den echten Feldhasen gestaltet sich das Leben in Realität alles andere als süss und genussvoll. In der Roten Liste der gefährdeten Arten ist der Feldhase als «verletzlich» eingestuft, was gemäss den IUCN-Richtlinien bedeutet, dass die Tierart zwar noch weit verbreitet, aber der Bestand regional stark zurückgegangen ist. Dies ist auf Verluste des eigenen Lebensraums – unter anderem aufgrund der intensiv getätigten Landwirtschaft – zurückzuführen.

Auch in Niederhelfenschwil ist ein Rückgang der Feldhasenpopulation festzustellen. Folglich beschäftigt sich die Gemeinde seit 2017 mit deren Lebensraum. Im Rahmen des Vernetzungsprojekts, bei welchem verschiedene Massnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität bis 2024 umgesetzt werden sollen, hat sich Niederhelfenschwil zum Ziel gesetzt, den Schutz dieser Tierart zu fördern, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt.

Landwirte sollen sensibilisiert werden

«Es ist ein kleines Projekt von vielen, dennoch wollen wir auch hier ein bestimmtes Ziel anstreben», sagt Ratsschreiber Marvin Flückiger. Es sei zwar schwierig zu evaluieren, wie gross der aktuelle Bestand der Feldhasen in der Region Niederhelfenschwil tatsächlich sei, dennoch wolle man auf das Thema aufmerksam machen. «Es geht uns vor allem darum, die Landwirte zu sensibilisieren.» Mit zwei Massnahmen soll dies erreicht werden.

Primär, so schreibt die Gemeinde in der Mitteilung, ist es wichtig zu wissen, dass Junghasen nur in spät gemähten Wiesen eine nennenswerte Überlebenschance haben, da sie sich dort vor Raubtieren verstecken können. Durch das Vernetzungsprojekt sollen deswegen immer mehr Wiesen als sogenannte extensiv genutzte Wiesen bewirtschaftet werden, was bedeutet, dass Landwirte frühestens am 15. Juni ihre Wiesen mähen dürfen. Des Weiteren hätten sich zahlreiche Landwirte bereit erklärt, auf den Flächen einen Altgrasstreifen stehen zu lassen, um zusätzliche Rückzugsorte für die Tiere zu schaffen.

Massnahme 1: In Altgrasstreifen sollen die Hasen Unterschlupf finden. Bilder: PD

Auf den Goodwill der Bauern angewiesen

Eine zweite Massnahme der Gemeinde sind neue und aufgewertete Hecken sowie Krautsäume entlang von Waldrändern. Auch diese sind essenziell für Feldhasen, um Deckung und Nahrung zu finden. Niederhelfenschwil will mit dem Vernetzungsprojekt diese Strukturen fördern, indem sie in den nächsten Jahren ein Heckenprojekt lanciert, wobei Sträucher bestellt werden können und die Landwirte die Möglichkeit haben, sich über den Nutzen und die fachgerechte Pflege der Hecken zu informieren.

Massnahme 2: Auch zusätzliche Hecken können den Tieren helfen.

«Wir sind da auch ein bisschen auf den Goodwill der Bauern angewiesen, hoffen aber, dass wir mit diesen Massnahmen etwas bewirken können», sagt Flückiger. Denn dadurch soll den Feldhasen wieder auf die Sprünge geholfen werden, sodass man die Hasen nicht nur zu Ostern in der Vitrine, sondern auch in der freien Natur weiter bestaunen kann.