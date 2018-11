Dem Druck gewachsen: Der Flawiler Dario Colucci qualifiziert sich für Berufsweltmeisterschaften Der Drucktechnologe Dario Colucci hat an den Berufsmeisterschaften Swiss Skills den zweiten Platz erreicht und sich dann gleich noch für die Berufsweltmeisterschaften in Russland qualifiziert. Tobias Söldi

Die Druckmaschinen der Galledia AG, an denen Dario Colucci arbeitet, sind zum Teil bis zu 19 Meter lang. (Bild: Tobias Söldi)

Es begann eher zufällig. «Auf den Beruf des Drucktechnologen bin ich eigentlich über die Berufsberatung gestolpert», erinnert sich Dario Colucci. Aber schon nach dem zweiten Schnuppern war die Sache klar. Die Druckmaschinen, ihre Technologie und Mechanik, haben ihn in den Bann gezogen. Der 19-jährige Gossauer ist mittlerweile im vierten Lehrjahr bei der Galledia AG in Flawil.



Dass er seine Arbeit im Griff hat, zeigte er vergangenen September an den Swiss Skills in St. Gallen, den Schweizer Berufsmeisterschaften. Dort hat er sich auf den zweiten Platz gedruckt. «Ich musste eine Druckmaschine so einstellen, dass der Druck möglichst einem Farbmuster entspricht, das wir als Vorlage erhalten haben», beschreibt Colucci eine der Aufgaben, die er an der Meisterschaft zu lösen hatte.



Daneben musste er sein Können im Farbenmischen beweisen und in einer Computersimulation Fehler an einer Druckmaschine beheben – und das alles unter Zeitdruck. Sekunden konnten entscheidend sein. «Das war schon richtig anstrengend. Am Ende sind mir viele Dinge eingefallen, die ich hätte besser machen können», sagt Colucci. Etwas überrascht habe ihn der zweite Platz darum dann doch.



Nervös und zuversichtlich

Dass der Podestplatz kein Glückstreffer war, zeigte sich bald darauf. Im Casting für die Berufsweltmeisterschaften konnte sich Colucci gegen den Erst- und den Drittplatzierten der Swiss Skills durchsetzen. So geht es im August des kommenden Jahres für zehn Tage nach Kasan im Südwesten Russlands, wo er gegen Drucktechnologinnen und Drucktechnologen aus Brasilien, China, den USA und weiteren Teilen der Welt antreten wird. «Ich bin jetzt schon ein wenig nervös, aber auch zuversichtlich, dass ich ein gutes Resultat erzielen werde», sagt Colucci. Sein Ziel: eine Medaille.



Damit das gelingt, ist Üben angesagt. Mit seinem Betreuer Rolf Wyss vom Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen beginnt er demnächst, sich auf die Meisterschaft vorzubereiten. «Ich muss alles, was ich kann, noch besser trainieren, damit ich auch unter Zeitdruck schnell und gut drucken kann.» Allein in der Galledia wird Colucci bis zur Weltmeisterschaft 200 Übungsstunden absolvieren müssen. Auch auf einen Teil seiner Freizeit wird er verzichten. Einige von den Swiss Skills organisierte Vorbereitungskurse fallen auf Wochenenden.



Bei der Galledia AG ist man stolz auf den Erfolg ihres Lehrlings. «Wir unterstützen ihn so gut, wie es uns möglich ist», sagt Marc Thaler, Leiter der Printabteilung. «Es wird eine Herausforderung, das Tagesgeschäft mit der Übungszeit zu vereinbaren. Am Ende ist aber alles eine Frage der Planung.»



Ein Buch für die Swiss gedruckt

An seiner täglichen Arbeit gefällt Colucci besonders der Abwechslungsreichtum. Während einer Schicht druckt er bis zu acht verschiedene Aufträge, von einfachen Flyern bis zu Hochglanzprodukten. Farbe, Papier, Sujets, die Kunden – jeder Druck sei anders. Stolz ist Colucci auf ein Buch, das er für die Fluggesellschaft Swiss gedruckt hat. Es war ein herausfordernder Auftrag: «Ich musste mit speziellen Farben und Papieren drucken, was sehr heikel ist, und die Bilder mussten natürlich ganz genau stimmen. Der Kunde hatte hohe Erwartungen», erinnert er sich. Toll sei jeweils der Moment, wenn er unterwegs sei und etwas entdeckt, das er selbst gedruckt hat.



Zum Druckerhandwerk gehört aber auch das Putzen der Maschinen. Keine kleine Aufgabe: Die Maschinen in der Galledia sind zum Teil bis zu 19 Meter lang. Jeden Tag steht eine kürzere und oberflächliche Reinigung an, Ende Woche eine ausführliche. «Diese dauert vier Stunden. Aber das gehört halt dazu», sagt Colucci.



Es mangelt an Nachwuchs

Coluccis Begeisterung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Beruf des Drucktechnologen zu kämpfen hat, besonders mit der Digitalisierung. Tablet, E-Reader, Handy und Newsletter machen Flyern, Magazinen und gedruckte Büchern Konkurrenz. «Das Interesse am Beruf wird immer kleiner. Es ist schwierig, Nachwuchs zu finden», sagt Marc Thaler. Dazu komme, dass die Druckmaschinen zunehmend ausgeklügelter werden und darum immer weniger Leute nötig seien, sie zu steuern. Trotz allem ist Thaler überzeugt: «Gute und starke Druckereien wird es immer brauchen.»



Nächsten Sommer wird Colucci seine Lehre abschliessen. Die Lehrabschlussprüfungen finden noch vor der Berufsweltmeisterschaft statt. Wie es danach weitergeht, weiss er noch nicht genau. Etwas aber ist ihm schon jetzt klar: «Ich werde auf jeden Fall im Beruf bleiben.»