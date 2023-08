delikte «Diebe schrecken immer seltener vor Sachbeschädigung zurück»: In der Polizeiregion Fürstenland-Neckertal häufen sich Autoeinbrüche Die Kantonspolizei St.Gallen hat im Toggenburg und in Wil einen Anstieg an Diebstählen aus Autos festgestellt. Alleine in diesem Jahr waren es bereits 188. Besonders auffällig sei dabei die Gewaltbereitschaft der Täter.

Laut der Kantonspolizei St.Gallen lassen zu viele Personen ihr Auto unverschlossen zurück. Bild: Getty

Es ist eine gruselige Vorstellung für Autobesitzerinnen und Autobesitzer: Zu merken, dass sich Fremde Zugang zum eigenen Fahrzeug verschafft und im schlimmsten Fall etwas geklaut haben. Und doch häufen sich diese Vorfälle momentan in der Polizeiregion Fürstenland-Neckertal. Alleine in diesem Jahr gab es bereits 188 Autoeinbrüche. Zum Vergleich: In der Stadt St.Gallen sind es bisher 76.

Auch in Sonnental war kürzlich eine Gruppe von drei Männern unterwegs, die von Auto zu Auto schlich und kontrollierte, ob die Türen verschlossen sind. Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen befand sich mit ihrem zivilen Fahrzeug zufälligerweise in der Nähe. Die Polizisten entdeckten die drei Täter, die sich auch am Polizeiauto zu schaffen machen wollten. Als sich die Beamten zu erkennen gaben, flüchteten die Autodiebe zu Fuss in verschiedene Richtungen.

Oftmals Täter aus Maghreb-Staaten

Im Zuge der anschliessenden Fahndung durch mehrere Patrouillen, mit Diensthunden und Drohnen der Kantonspolizei konnten die drei Flüchtigen nacheinander angehalten und festgenommen werden. Sie trugen diverses Diebesgut auf sich. Darunter unter anderem Bargeld, Bankkarten und Kleidungsstücke. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 25-jährigen Syrer sowie zwei Marokkaner im Alter vom 24 und 28 Jahren.

«Mehr als die Hälfte der Autodiebstähle in der Region Wil-Toggenburg wurde von Asylbewerbern aus Maghreb-Staaten begangen», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. In 55 Prozent der Fälle sei die involvierte beschuldigte Person algerischer Nationalität. Mit rund 20 Prozent würden marokkanische Staatsangehörige folgen, wiederum gefolgt von etwas unter 10 Prozent Personen tunesischer Nationalität. Unter den restlichen 15 Prozent seien auch Täter aus der Schweiz sowie weiterer Nationalitäten.

Gewaltbereitschaft nimmt zu

Die Diebe gehen immer nach dem selben Prinzip vor: In erster Linie halten sie Ausschau nach geöffneten Fahrzeugen und durchsuchen diese nach Wertgegenständen wie Smartphones, Laptops oder Bargeld. Schneider sagt: «Die Diebe schrecken immer seltener vor Sachbeschädigung zurück.» Somit haben die Täter bei 26 der diesjährigen Diebstähle in der Polizeiregion Fürstenland-Neckertal beispielsweise Autoscheiben eingeschlagen.

Diese Gewaltbereitschaft ist laut Schneider höher als in vergangenen Jahren. Auffällig sei zudem, dass Diebe auch immer öfters Haustüren kontrollieren. «Nachdem sie bei einem Auto kein Erfolg hatten, versuchen sie es einfach an der nächstgelegen Haustür», sagt Schneider.

Die meisten Diebstähle könnte man laut dem Polizeisprecher verhindern. Er sagt: «Ihr Auto ist kein Tresor.» Diesen Spruch predige die Polizei schon seit Jahren. Es sollen also keinerlei Wertgegenstände in Fahrzeugen deponiert werden. «Auch nicht im Handschuhfach», ergänzt Schneider. Zu viele Personen liessen ihr Auto ausserdem unverschlossen zurück, sei es in Garagen oder auf öffentlichen Plätzen. Die Kantonspolizei St.Gallen ruft dazu auf, das Auto immer abzuschliessen, auch wenn man es nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt lässt.