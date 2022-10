Degersheim «Wir möchten bessere Arbeitsbedingungen schaffen»: Mit einem Ruhetag kämpft die Bäckerei Keller’s verwöhnt gegen Fachkräftemangel und steigende Preise Ab dieser Woche wird die Bäckerei in Degersheim jeweils sonntags geschlossen bleiben. Die steigenden Preise für Energie und Rohstoffe seien unter anderem Gründe dafür.

Die Bäckerei Keller's verwöhnt in Degersheim. Bild: PD

Bis anhin hatte die Bäckerei Keller’s verwöhnt sieben Tage in der Woche geöffnet. Nun teilt das Unternehmen auf Facebook mit, dass es ab dem 9. Oktober jeweils sonntags einen Ruhetag einführen werde. Dies sei in den beiden anderen Standorten schon der Fall. Im Cafe Keller und Keller's verwöhnt in Flawil ist der Sonntag schon ein Ruhetag.

Der Betrieb in Degersheim war bis anhin nicht nur die ganze Woche geöffnet, sondern auch das ganze Jahr über, sagt der Geschäftsführer Michel Keller. «Durch den Fachkräftemangel möchten wir mit dem Ruhetag bessere Arbeitsbedingungen schaffen.»

Ein weiterer Grund sei die Zeit für Kreativität. So habe der Betrieb einen Tag Zeit, Sachen vorbereiten zu können und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Auch die Energiekosten und Rohstoffe seien ein wichtiger Punkt. «Die Preise steigen stetig», sagt Michel Keller. Den Ofen für nur eine Filiale einzuheizen, rentiere mit der Zeit immer weniger.

Kundschaft habe Verständnis

Die Kunden der Degersheimer Bäckerei reagieren auf die Neuigkeiten mit Verständnis, sagt Keller: «Kunden, die gerne sonntags zu uns kamen, bedauern unseren Entscheid, zeigen aber auch Verständnis für den neu eingeführten Ruhetag.»

Damit Keller's verwöhnt den Kunden samstags bereits etwas für den Sonntag anbieten könne, produzieren die Mitarbeitenden Frischbackwaren. Die Produkte seien bereits halb gebacken und müssen zu Hause nur noch angebacken werden. Ebenfalls bleibe das Brot 12 bis 48 Stunden frisch und könne am nächsten Tag noch gegessen werden.

Vom 10. bis 12. Oktober bleiben die Geschäfte an allen Standorten geschlossen. Grund dafür seien dringende Wartungs- und Reparaturarbeiten, die durchgeführt werden müssen, wie der Mitteilung auf Facebook zu entnehmen ist. Ab dem 13. Oktober begrüsse Keller's verwöhnt die Kunden wieder an allen Standorten.