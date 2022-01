In der Medienmitteilung schreibt Die Mitte: «Dem Vorstand ist es ausserdem wichtig, einige Aussagen anlässlich des Podiums zu kommentieren.» In der Diskussion um die Finanzen werde gerne mit der grossen Kelle angerührt: Die Steuern sollen noch mehr gesenkt, die Ausgaben noch mehr reduziert und die Schulden sofort abgebaut werden. «Solche Aussagen sind verfehlt und werfen den in hohem Masse engagierten Behördenmitgliedern indirekt Untätigkeit vor», schreibt die Partei. Der Gemeindehaushalt sei in den vergangenen Jahren einer massiven Kur unterzogen wurden. Dank dieser hätten Schulden abgebaut, massvoll investiert und der Steuerfuss jährlich gesenkt werden können.

Damit Degersheim eine attraktive Gemeinde bleibe, bedürfe es einer Ausgabenpolitik mit Augenmass. Die bestehende Infrastruktur soll weiterhin unterhalten und Investitionen in neue Projekte mit Bedacht getätigt werden. «Von einer rigorosen Sparpolitik um des Steuerfusses willen oder gar einer Pflastersteinpolitik distanziert sich Die Mitte Degersheim aber klar.» (red)