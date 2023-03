Degersheim Solardächer im Ortskern und nervende Verkehrs-Schikanen: Randnotizen der Degersheimer Bürgerversammlung Degersheim genehmigte am Montag diskussionslos die Rechnung 2022, das Budget 2023 und den um drei Prozentpunkte auf 147 Prozent reduzierten Steuerfuss. Zu reden gab anderes: Die Frage nach Fotovoltaikanlagen in der Ortsbildschutzzone und die Poller auf der Strasse durch Wolfertswil.

6,2 Prozent der Stimmberechtigten segneten am Montag die Rechnung 2022 sowie das Budget 2023 der Gemeinde Degersheim ab. Bild: Andrea Häusler

«Wer hat diesen Wahnsinn befürwortet? Wann kommen die Poller weg?» Die Fahrbahnverengung durch zwei mobile Inseln im Bereich der Postautohaltestelle in Wolfertswil polarisiert seit sie gebaut wurde. So auch an der Bürgerversammlung in Degersheim. Ziel der «Schikane» ist es, das Überholen des stehenden Postautos zu verunmöglichen und damit Unfällen vorzubeugen. Die Massnahme sei vom Gesamtgemeinderat abgesegnet und von der Polizei verfügt worden, sagte Gemeindepräsident Andreas Baumann. Eine Lichtsignalanlage, sagte er, sei nicht geprüft worden. Ändern könnte sich die Situation im Zusammenhang mit der Überbauung der benachbarten Wiese. «Möglicherweise wird dann die Haltestelle neu positioniert.»

Sonnenstrom im alten Kern

Verständnis zeigte Baumann für das Anliegen eines Bürgers, auch in der Ortsbildschutzzone Fotovoltaikanlagen bauen zu können. Obwohl seit dem 1. März erstinstanzlich der Gemeinderat entscheidet und die Denkmalpflege erst hernach Einfluss nehmen kann, gab sich Baumann zurückhaltend: «Das Ortsbild ist uns wichtig, aber auch die Entwicklung Degersheims.» Jede Anlage werde man nicht bewilligen. Es liege auch an der Bauherrschaft, überzeugende Projekte vorzulegen, sagte er.

Die 158 Stimmberechtigten (6,2 Prozent) genehmigten die Rechnung mit einem mehrheitlich aus Steuermehrerträgen resultierenden Ertragsüberschuss von 1,56 Mio. Franken. Und sie nahmen zur Kenntnis, dass 2022 1,57 Mio. Franken investiert worden sind. Dennoch, sagte Andreas Baumann, sei die Verschuldung um 2,79 Mio. Franken auf 21 Mio. Franken gesunken. Die Pro Kopf-Verschuldung beträgt aktuell 5’187 Franken.

Investitionsvolumen von 7,7 Mio. Franken

Ebenfalls einstimmig passierte das Budget 2023, welches auf einem um drei Prozentpunkte reduzierten Steuerfuss von 147 Prozent basiert. Veranschlagt ist, bei einem Gesamtaufwand von 25,853 Mio. Franken, ein Aufwandüberschuss von 130’600 Franken.

Investiert werden sollen 7,7 Mio. Franken. Darin enthalten sind auch bewilligte Vorhaben wie etwa der Ausbau/die Sanierung des alten Trakts des Schulhauses Steinegg (3,2 Mio.).