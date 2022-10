Degersheim Skilift Degersheim: Verwaltungsratspräsidium wechselt von Stutz zu Stutz Die Aktionäre der Skilift Degersheim AG haben drei neue Verwaltungsräte und einen neuen Präsidenten gewählt. Gleichzeitig werden die Kompetenzen aufgeteilt: Vizepräsident Victor Schönenberger übernimmt die Aufgaben des CEO.

Das Verwaltungsratspräsidium der Skilift Degersheim AG bleibt in der Familie: Marco Stutz (rechts) tritt in die Fussstapfen seines Vaters Urs. Bild: Andrea Häusler

Die Skilift Degersheim AG schloss die Wintersaison 2021/22 leicht überdurchschnittlich ab. «Unsere Anlagen waren vom 10. bis 24. Dezember 2021 sowie vom 11. bis 26. Januar 2022 an 26 Tagen in Betrieb», sagte Verwaltungsratspräsident Urs Stutz an der Generalversammlung vom Mittwoch. Im Vorjahr waren es 21 Tage gewesen.

Dies brachte dem Unternehmen Erträge aus der Personenbeförderung von 95’484 Franken ein. Überraschend hoch sei der Spendenbetrag von 1578 Franken aus dem Ponylift-Kässeli, sagte Stutz. Zumal dessen Benützung während der Betriebszeiten des Bügellifts kostenlos sei.

Speziell hob er den Einsatz der Armee beim Rückbau des Sektors III der Liftanlage hervor. Die Sprengung im August 2021 hatte mit 6287 Franken zu Buche geschlagen. Die hierfür zurückgestellten Finanzmittel von 14’833 konnten somit in die ordentliche Rechnung überführt werden.

Diese schliesst bei Aufwänden von 134’395 Franken und Erträgen von 173'530 Franken mit einem Gewinn von 39’134 Franken. Im Ergebnis berücksichtigt sind Abschreibungen von 14'900 Franken. Der Buchwert der Anlagen reduziert sich damit auf 58'000 Franken, bei einem Neuwert von rund 1,2 Millionen Franken. Nach Verrechnung des Jahresgewinns mit dem Verlustvortrag vom Vorjahr verbleibt ein Bilanzerfolg von 1026 Franken.

Drei Rücktritte

Aufgrund des Rücktrittes von Monika Scherrer als Vertreterin der Gemeinde nach zehn Jahren, jenem von Werner Britt als Aktuar (24 Jahre) und dem des Präsidenten Urs Stutz (36 Jahre) hatte die Generalversammlung drei Verwaltungsratssitze zu besetzen. Neu nehmen nach einstimmiger Wahl Andreas Baumann als zweiter Gemeindevertreter, Katrin Macario und Andrea Senn Einsitz im Gremium.

Marco Stutz übernimmt als bisheriger Verwaltungsrat das Präsidium. Damit bleibt dieses in der Familie. Nach Grossvater Hermann Stutz, Mitgründer der Betriebsgesellschaft Skilift Fuchsacker im Jahre 1964, und Vater Urs hat damit die dritte Generation Stutz das Ruder übernommen.

Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Victor Schönenberger, Patrick Gemperle und Franz Brülisauer wurden bestätigt.

Victor Schönenberger wird CEO

Urs Stutz war während seiner Amtszeit sowohl Verwaltungsratspräsident als auch CEO. Das ändert nun. Künftig wird Marco Stutz primär für die Leitung der Skilift Degersheim AG, sprich die Generalversammlung, die Finanzen, Tarifgestaltung etc. zuständig sein. Vizepräsident Victor Schönenberger übernimmt derweil die Funktionen des CEO, sprich sämtliche Aufgaben um den Liftbetrieb sowie auch die Vermietung der Remise.

Die vergangene Saison festgelegten Tarife für Tageskarten und Abonnements bleiben gleich. Auch dieses Jahr sind im Vorverkauf erworbene Saisonkarten 20 Prozent günstiger.

Förderverein steuert 6280 Franken bei

Der im Jahr 2014 gegründete Förderverein stellte der Skilift Degersheim AG einen Unterstützungsbeitrag von 6280 Franken zur Verfügung. Dieser wurde an der vorgängigen Hauptversammlung einstimmig bewilligt. Der Verein umfasst, wie im Vorjahr, 64 Mitglieder.