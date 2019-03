Degersheim senkt Steuerfuss und gibt die rote Laterne ab Die Stimmberechtigten Degersheims haben der Steuerfusssenkung um drei Punkte auf 159 Prozent zugestimmt. Folgt die Gemeinde Wartau am 2. April dem Antrag des Gemeinderats, den Steuerfuss bei 160 Prozent zu belassen, verliert Degersheim im Steuerfussvergleich der St.Galler Gemeinden die rote Laterne. Andrea Häusler

Gemeindepräsidentin Monika Scherrer verkündet die Gewinner des im Amtsbericht ausgeschriebenen Wettbewerbs: Stefan Bernhart, Monika Schönenberger und Markus Egger (von links). (Bild: Andrea Häusler)

Die Stimmung im Mehrzwecksaal Steinegg war aufgeräumt. Kein Wunder. Nach Jahren der finanziellen Turbulenzen scheint die Gemeinde den Turnaround geschafft zu haben. Gemeindepräsidentin Monika Scherrer sprach denn auch von einem «guten Jahr» und «erfreulichen Aussichten». «Das Damoklesschwert namens Übergangsausgleich ist beseitigt, der Steuerfuss kann um drei Prozentpunkte gesenkt werden, das Oberstufenschulhaus ist saniert, die übrige Infrastruktur auf Vordermann gebracht und die Wirtschaft sowie der Arbeitsmarkt entwickeln sich positiv.»

Hallenbad-Zukunft: Konkrete Vorstellungen

Verbindliches zeichnet sich auch in Bezug auf das Hallenbad ab, nachdem dessen Verkauf an die Schreinerei Hölzli GmbH von Lukas Rieser gescheitert war. Dies, weil das Kantonsgericht entschieden hatte, dass die auf der Liegenschaft lastende grundbuchamtliche Bau- und Gewerbebeschränkung nicht gelöscht werden kann (Wilerzeitung von 18.Januar 2019). «Die Gemeinde evaluiert eine alternative Nutzung», sagte Monika Scherrer. Die Vermietung des Gebäudes sowie der Parkplätze sei aufgegleist, wenn auch noch nicht in trockenen Tüchern.

Sanierung Kantonsstrasse: Baubeginn 2020?

Aufgegleist ist auch die Gebietsentwicklung um den Bahnhof. Diese wurde im Zusammenhang mit der nötigen Änderung der Bahninfrastruktur der SOB und den damit verbundenen Umbauten an Bahnhof- und Gleisanlagen lanciert. Drei Architektenteams sind derzeit mit einem Studienauftrag beschäftigt. Die Frist zur Einreichung der Konzeptvorschläge läuft im August ab.

«Wir gehen noch immer von einem Baubeginn im nächsten Jahr aus», sagte Monika Scherrer über das «Sanierungsprojekt Hauptstrasse» des Kantons. Obwohl die Baueingabe nicht erfolgt ist und der Gemeinderat zum kommunalen Kostenanteil noch keine Stellung beziehen konnte. Die Finanzkompetenz des Rats liegt im konkreten Fall bei einer Million Franken. Höhere Kosten sind dem fakultativen Referendum zu unterstellen.

In sechs Jahren 22 Millionen Franken investiert

Die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 458285 Franken. Dies Abzug der Rückzahlung von Bezügen aus dem Übergangsausgleich von 1,183 Millionen Franken sowie 367700 Franken aus dem partiellen Steuerfussausgleich.

Höhere Steuereinnahmen und eine restriktive Ausgabenpolitik hätten zu diesem Ergebnis geführt, sagte Scherrer. Zu einem Ergebnis, das eine Senkung des Steuerfusses von 162 auf 159 Prozent erlaube. Im Jahr 2022 dürfte der Steuerfuss dann bei 150 Prozent liegen, prognostizierte sei.

Seit 2012, dem Amtsantrittsjahr der Gemeindepräsidentin, wurden in Degersheim 22 Millionen Franken investiert. Trotzdem sei die Nettoverschuldung pro Kopf von 8600 Franken auf heute 8100 gesunken. Der Wert sei noch immer hoch, zeige jedoch den hohen Eigenfinanzierungsgrad auf, sagte Scherrer.

Ein Rang besser im Rating

Die Stimmberechtigten genehmigten die Rechnung 2018 wie auch das Budget 2019, das auf einem Steuerfuss von 159 Franken basiert und bei einem Aufwand von 2469200 Franken mit einem Gewinn von 30900 Franken rechnet. 3,1 Millionen Franken sollen investiert werden: 1,4 Millionen in Strassen, 1,7 in Wasser/Abwasser/Abfall. Senkt die Gemeinde Wartau den Steuerfuss für 2019 nicht, verliert Degersheim die (zweifelhafte) Ehre, den höchsten Steuerfuss im Kanton zu haben.