Preis Schöne Krone, gleichmässiger Wuchs, kräftige Farbe: Der schönste Christbaum der Schweiz kommt aus Degersheim Dieses Jahr wurde eine Degersheimer Blautanne zum schönsten Christbaum der Schweiz gewählt. Gewinner Stefan Oberholzer erklärt sein Erfolgsgeheimnis.

Stefan Oberholzer zeigt sich stolz mit seiner Siegertanne. Bild: PD

Die Tanne von Stefan Oberholzer ist die schönste. Doch was macht diesen Baum so besonders? Die Blautanne aus dem Buebental in Degersheim hat eine schöne Krone, die Äste sind gleichmässig nach oben gerichtet und sie hat eine schöne Farbe. Das ist nicht selbstverständlich.

Der Christbaumzüchter aus Degersheim sagt: «Die Blautanne ist nicht pflegeleicht.» Man müsse aufpassen, dass die Äste nicht wild nach allen Seiten abstehen. Das sei nämlich üblich bei der Blautanne. Sein preisgekrönter Baum hingegen falle wunderschön. «Die Dichte der Äste ist entscheidend bei der Wahl. Vor allem auf die Schmückbarkeit der Bäume wird sehr stark geachtet», erklärt Philipp Gut von der IG Suisse Christbaum.

Sein Geheimnis ist die Leidenschaft

Dass sein Baum so gut heranwuchs, liege an verschiedenen Faktoren, erklärt Stefan Oberholzer. Die meisten davon könne er nicht beeinflussen, wie zum Beispiel die Wetterbedingungen und den Standort. Oberholzer erläutert:

«Genau so gut hätte mir die Tanne in einem kalten Mai erfrieren können. Dann hätte ich jetzt nur noch ein Gstrüpp.»

Es gäbe aber auch andere wichtige Aspekte, die nicht vom Glück abhängig seien. «Mein Geheimnis ist mein grüner Daumen. Ich habe eine riesige Leidenschaft für Pflanzen», sagt der Preisträger.

Der Wettbewerb der IG Suisse Christbaum für die schönste Tanne findet jeweils im Sommer statt. Das sei ganz bewusst eine längere Zeit vor der Hochsaison, erklärt Stefan Oberholzer. Es gibt jeweils zwei Kategorien. In der einen dürfen nur die Nordmanntannen antreten, die andere ist offen für alle Sorten. In dieser Alternativ-Kategorie ist Stefan Oberholzer mit seiner Blautanne gestartet. Die Tannen werden gefällt und müssen jeweils an den Ort des Wettbewerbs transportiert werden. Die Wahl des Siegerbaums übernimmt das Publikum. «Es entscheidet ausschliesslich mit dem Auge, da es kein Hintergrundwissen hat», erklärt der diesjährige Gewinner.

Die Buebentaler Tanne gewann den diesjährigen Wettbewerb. Bild: PD

Obwohl der Baum im Sommer gefällt worden ist, kann er noch heute betrachtet werden. «Die Tanne hat zwar ein paar Nadeln verloren, sieht aber immer noch schön aus», sagt Stefan Oberholzer voller Stolz. Die Blautanne ist vor der Villa Donkey in Degersheim zu finden. Dort kann sie in dieser Woche jeweils zwischen 17 und 20 Uhr besichtigt werden. Der Christbaumzüchter freut sich darüber, ein gutes Plätzli für die Siegertanne gefunden zu haben. Bei ihm würde sie ja doch nur herumstehen.