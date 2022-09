Degersheim Hölzerne und lebende Schönheiten: Warum an der Degersheimer Viehschau zwei Missen gekürt wurden Der Braunviehzuchtverein Degersheim-Flawil kürte am 125-Jahr-Jubiläum in Degersheim nicht nur das Braunvieh, sondern auch das Holzvieh der Schulklassen. Die Siegerkühe heissen Sarah und Rösli.

Christoph Beeler und seine Familie mit Miss Degersheim-Flawil Sarah und die Holzkuh Rösli. Bild: Rita Bolt

Heisst die hölzige Miss Degersheim-Flawil nun Rosa oder Rösli? Lehrerin Sarah Heule erklärt, dass sich die Erstklässler aus der Sennrüti in Degersheim für Rösli entschieden haben. Rösli habe ihnen besser gefallen als Rosa.

Nicht der Name Rösli, sondern die Gestaltung und die Geschichte der Holzkuh Rösli, hat der Zweier-Jury bestehend aus Andreas Baumann, Gemeindepräsident Degersheim, und Andreas Mattes, Flawiler Gemeinderat, am meisten Eindruck gemacht. Sie haben die Holzkühe der 44 mitwirkenden Schulklassen begutachtet und Rösli den Missen-Titel verliehen. «Es war extrem schwierig für uns», sagt der Gemeindepräsident. Alle 44 Kühe seien Kunstwerke.

«Eine Landschaft ohne Kühe wäre trostlos»

Die 120 Zentimeter grossen und fantasievoll gestalteten Kühe waren alle auf dem Viehschauplatz Matt in Degersheim ausgestellt – das bunte Holzvieh war unter Dach, das Braunvieh stand öfters in strömenden Regen. Zwölf der 44 Kühe wurden am Mittag in den Schauring geholt und von der Jury sowie dem Speaker Christian Manser nochmals genau analysiert. Notabene bei Sonnenschein.

Trotz unsicherem Wetter traf sich viel Volk zu Jubiläumsviehschau. Bild: Rita Bolt

Manser wusste zu jeder Kuh etwas zu sagen: vom «herdöpfelstockartigen» Kuhfladen, von den Ohrenmarken, den vier Kuhmägen, den Klauen und der Fusspflege; er sprach zudem von Brauchtum und Tradition. «Eine Landschaft ohne Kühe wäre trostlos.» Die Kinder hatten den Schauring schon längst gestürmt und haben Manser aufmerksam zugehört. Ihr Kuh-Wissen konnte erweitert werden.

Stefan Rutz wird neuer OK-Präsident

Die Aktion mit den Holzkühen als Werbung im Vorfeld für die Jubiläumsviehschau «125 Jahre Braunviehzuchtverein Degersheim-Flawil» sei eine super Idee gewesen, sagten Baumann und Mattes. Der OK-Präsident und Viehschauverantwortliche Ueli Meier ist mehr als zufrieden. Er sagt:

«Wir hatten mit vielen Besuchern gerechnet, aber nicht mit so vielen.»

Alles sei unfallfrei über die Bühne gegangen, das sei nicht selbstverständlich bei so vielen Tieren und bei einem solch grossen Besucherandrang. Die Festwirtschaft hat floriert und um den Schauring waren die Plätze gefragt. Meier war zum neunten Mal OK-Präsident; er wird das Amt jetzt an OK-Kollege Stefan Rutz weitergeben, der auch das Präsidium des Braunviehzuchtvereins übernommen hat.

An der Viehschau vom Samstag haben sich 23 Landwirte mit 460 Tiere und eben 44 Schulklassen mit ihren Holzkühen beteiligt.

Es soll ein Gemeinschaftswerk sein

Bei der Miss Degersheim-Flawil Rösli kann man viel entdecken. Mit Bilderrahmen, Fell, Stoffen und Glitzer «erzählt» sie eine der Kindergeschichten von Pettersson und Findus. Im Band «Aufruhr im Gemüsebeet» spielen Rindviecher mit, deshalb hätten sie sich für diese Gestaltung entschieden, sagt Lehrerin Sarah Heule. «Wichtig war, dass alle Kinder etwas beitragen konnten. Damit es ein Gemeinschaftsprojekt ist.» Auf dem zweiten Platz liegt Matilda, ebenfalls Sennrüti (Klasse 2a) Degersheim und auf dem dritten Rang Magic von der fünfte Klasse Botsberg in Flawil.

Sarah heisst die «Miss» aus Fleisch und Blut

Sarah heisst die «Miss» aus Fleisch und Blut Das Holzkühe-Projekt wird bestimmt in die Geschichte des Braunviehzuchtvereins eingehen. Ebenso wie die Erfolge von OK-Mitglied Christoph Beeler, der auch Platzchef war. Er hat den Betriebscup gewonnen und stellt auch die «echte» Miss De