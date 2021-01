Degersheim Flüsterbelag und gestaltete Plätze: Hauptstrasse in Degersheims Zentrum wird saniert und aufgewertet Es geht vorwärts mit der Sanierung der Degersheimer Hauptstrasse. Am 20. Januar wird das 2,4-Millionen-Projekt, dessen Umsetzung rund zwei Jahre beanspruchen wird, öffentlich aufgelegt. Vorgängig sollen die baulichen Massnahmen im Gelände markiert werden.

Die heutigen Längsparkplätze sollen im Zuge der Sanierung aus dem Strassenraum in den Fussgängerbereich verschoben werden. Bild: Andrea Häusler

Am Montagabend wurde über das Betriebs- und Gestaltungskonzept informiert: Im örtlichen Steinegg-Saal und, coronabedingt, via Livestream. Das Bedürfnis besteht bereits seit Jahren. Der Strassenzustand ist schlecht. Hinzu kommen ungenügende Sichtweiten und Knotenpunkte mit Risikopotenzial im Sicherheitsbereich. Jetzt sollen die baulichen und betrieblichen Defizite ab der Einmündung der Bahnhof- und Fuchsackerstrasse in die Hauptstrasse bis rund 50 Meter westlich des Migros-Standorts in einem Aufwisch beseitigt und der Strassenraum im Zentrum aufgewertet werden. Die Regierung hat das Projekt im vergangenen Jahr genehmigt.

Flache Randsteine und ein Flüsterbelag

Fakt ist: Das Erscheinungsbild des Degersheimer Dorfzentrums wird sich mit der Umsetzung des Sanierungsprojekts verändern. Die bestehenden Längsparkplätze bleiben zwar bestehen, werden jedoch aus dem Strassenraum in den erweiterten Fussgängerbereich verlegt. Ebenfalls zu Gunsten der Sichtweite sollen die Abstellplätze in Zweiergruppen angeordnet werden. Breite, flache Randsteine aus Naturstein ermöglichen ein nahezu barrierefreies Kreuzen. Um ein Ausweichen des Verkehrs in den Gehwegbereich zu verhindern, sind Begrenzungspoller vorgesehen. Ein lärmarmer Strassenbelang im ebenen Bereich und eine zeitgemässe Beleuchtung mit wenig Streulicht sollen die Emissionen reduzieren. Neu wird keine Mittelleitlinie mehr markiert.

Entflechtung der Knotenpunkte

Ein besonderes Augenmerk liegt auf die Knotenpunkte im Sanierungsperimeter. Projektleiter Wolfgang Seez sprach von einer «Entflechtung und Neuordnung.» Für die Kreuzung Hauptstrasse/Bahnhofstrasse bedeutet dies beispielsweise, dass der dreieckige Verkehrsteiler zurückgebaut wird, wodurch beträchtlicher Raum für Bepflanzungen entsteht. Auch der markante Y-förmige Einlenker im Bereich Steinegg/Hauptstrasse dürfte bald Geschichte sein. Ziel sei es, an allen Knotenpunkten «platzartige Situationen» zu schaffen, sagte Adrian Baumgartner vom Planungsbüro Gruner Wepf AG. Ein Beispiel: Die Steineggkreuzung, wie auch der Einmünder Berg-/Poststrasse, sollen unter anderem mit farbigen Asphaltbelägen visuell charakterisiert werden.

Das Projekt sieht vor, die Trottoirs durchgehend über die Einmünderstrassen hinauszuführen. Hinzu kommt eine teilweise Anpassung bei den Fussgängerstreifen.

Die Gesamtkosten betragen 2,7 Millionen Franken, was einem Laufmeterpreis von 9340 Franken entspricht. 1,782 Millionen (65 Prozent) gehen zu Lasten des Kantons, 35 Prozent übernimmt die Gemeinde.

Ringverkehr während der Bauphase

Während der zweijährigen Bauphase wird der Verkehr mit einer Einbahnregelung ringförmig über die Bahnhof- und Hauptstrasse geführt. Eine kürzere Bauzeit sei aus heutiger Sicht ohne starke Einschränkungen für Geschäfte und Anstösser kaum möglich, hiess es auf eine entsprechende Publikumsfrage. Wobei andere Varianten nicht per se ausgeschlossen würden.

Die Befürchtung, dass die Neugestaltung der Strasse dem Ort den dörflichen Charakter nehmen und bessere Sichtweiten und eine sechs Meter breite Strasse zu schnellerem Fahren verleiten könnte, wurde seitens der Fachleute entkräftet. Und Gemeindepräsidentin Monika Scherrer ergänzte: «Wenn nur der Belag saniert und die Strassenbreiten von heute 5,19 bis 5,42 Metern beibehalten würde, bedeutete dies das Aus für sämtliche Parkplätze, was für die Geschäfte fatal wäre.» Hinzu komme, dass die flachen, breiten Randabschlüsse den Strassenraum optisch einschränkten. Und Tempo 30? Daran sei ihr Vorgänger schon gescheitert, sagte Scherrer: «Eine gute Idee ist das nicht.»

Ausweichverkehr über die Bergstrasse in Richtung Flawil?

Wie soll verhindert werden, dass die Bergstrasse in Richtung Föhrenwäldli nicht vom Ausweichverkehr überrollt wird? «Das müssen wir anschauen», hiess es am Montag. Anschauen werden Bauherrschaft und Planer noch einiges müssen. Dann, wenn es um die Erledigung allfälliger Einsprachen während der Projektauflage und die anschliessenden Landerwerbsverhandlungen geht. Denn da und dort sind Anpassungen auf privaten Grundstücken erforderlich. Einige kritische Punkte wurden bereits in der Diskussion vom Montag angesprochen.

Die Pläne können ab dem 20. Januar auf Anmeldung im Gemeindehaus eingesehen werden. Gleichzeitig werden sämtliche Unterlagen auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet.

Wann mit der Sanierung und Neugestaltung der Hauptstrasse begonnen wird, ist offen. Wie lange der Weg zur Realisierung solcher Projekte dauern kann, zeigt anschaulich das Beispiel im benachbarten Flawil, wo sich das Ja der Stimmbürgerschaft zum Kantonsstrassenprojekt «Sanierung Wiler-/St.Gallerstrasse» im Februar zum vierten Mal jährt.