DEGERSHEIM Wegen grosser Nachfrage: Gemeinde bietet zusätzlichen Mittagstisch für Schulkinder an Aufgrund der zunehmenden Nachfrage an Betreuungsplätzen über den Mittag hat der Degersheimer Gemeinderat entschieden, nach den Sommerferien ein weiteres Mittagstischangebot einzuführen. Neben der Kita und dem Angebot des Vereins Tagesfamilien können die Kinder am Mittagstisch an der Kirchstrasse 21 betreut werden.

Es gibt eine Nachfrage nach Mittagstisch-Angebot für Schulkinder. Das Bild stammt nicht aus Degersheim. Bild: PD

(gk/red) Laut Volksschulgesetz hat der Schulträger den Schülerinnen und Schülern eine bedarfsgerechte gesunde Verpflegung oder einen Aufenthaltsraum, in welchem mitgebrachte Speisen eingenommen werden können, anzubieten. Die Gemeinde Degersheim erfüllt diese Pflicht einerseits mit dem Angebot ihrer Kindertagesstätte Kieselstein, andererseits mit dem Angebot des Vereins Tagesfamilien. Wegen der grossen Auslastung der beiden Angebote werden diese mit einem neuen, kostenpflichtigen Mittagstischangebot ergänzt, wie die Gemeinde mitteilt.

Der Mittagstisch ist an der Kirchstrasse 21, direkt beim Schulhaus Steinegg angesiedelt. Die Kindergarten- und Schulkinder werden dort ausserhalb der Schulferien von Montag bis Freitag von jeweils 11.45 bis 13.45 Uhr betreut. Sie können wahlweise ein mitgebrachtes oder ein vor Ort bezogenes Mittagessen einnehmen, heisst es weiter.

Flexible An- und Abmeldung

Wer Familie und Beruf unter einen Hut bringen will, der muss sich oft sehr flexibel zeigen. Entsprechend ist es ein Anliegen des Mittagstisches, die Eltern in dieser Flexibilität bestmöglich unterstützen zu können. Mit der Möglichkeit, die Kinder bis um 16 Uhr des Vortages per E-Mail, SMS oder Whatsapp an- oder abzumelden, kann das Angebot sehr spontan genutzt werden. Voraussetzung ist eine grundsätzliche Anmeldung, damit die wichtigsten Angaben, wie beispielsweise Notfallnummern, von jedem Kind vorhanden sind.

Menuplan ist wochenweise einsehbar



Damit sich die Kinder in diesem Angebot wohlfühlen, ist es auch wichtig, dass das Essen schmeckt. Der Menuplan ist wochenweise einsehbar. So kann den Kindern alternativ eine eigene Mittagsverpflegung mitgegeben werden, sollte das angebotene Menu nicht zusagen.

Selbstverständlich steht es den Eltern frei, auch unabhängig vom Menuplan darüber zu entscheiden, ob sie ein Essen mitgeben wollen oder nicht. Dabei ist zu beachten, dass auch die selber mitgebrachten Speisen dem Anspruch auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung entsprechen sollten. Wasser und Sirup werden zur Verfügung gestellt.

Punktekarten für die Abrechnung



Für die Betreuung wird den Eltern pro betreutes Kind eine Gebühr von sieben Franken verrechnet. Das Mittagessen wird zum Selbstkostenpreis von acht Franken abgegeben.

Die Bezahlung erfolgt jeweils durch den Erwerb einer Punktekarte à 60 Franken per Vorauszahlung. Die Punktekarte kann mittels Twint bezahlt werden, sodass weder Rechnungen gestellt noch den Kindern Bargeld mitgegeben werden muss. Die Guthaben auf der Punktekarte verfallen nicht.

Informationen auf der Website

Die Leiterin des Mittagstischs, Marianne Hälg, möchte zusammen mit ihrem Team den Kindern eine rundum entspannte Mittagspause ermöglichen. Sie freut sich.

«Am 16. August geht es los. Das Betreuungsteam steht bereits und ist gespannt auf die neue Aufgabe.»

Sämtliche Informationen zum neuen Angebot sowie die Anmeldeformulare sind auf der Website der Schule Degersheim in der Rubrik «Angebote – Mittagstisch» aufgeschaltet.