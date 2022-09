Degersheim Degersheim nimmt zweiten Anlauf zur Revision der Ortsplanung: Jetzt soll die Bevölkerung mitreden Nach der Ablehnung der revidierten Ortsplanung vor zwei Jahren an der Urne geht Degersheim nun Erarbeitung eines neuen Zonenplans und Baureglements erneut an: unter Berücksichtigung des II. Nachtrags zum Planungs- und Baugesetz und unter Einbezug der Bevölkerung.

Degersheim geht die Revision der Ortsplanungsinstrumente erneut an. Diesmal soll frühzeitig auch die Bevölkerung in den Prozess involviert werden. Bild: Andrea Häusler

Es war eine deutliche Niederlage, die der Gemeinderat an der Referendumsabstimmung über die Rahmennutzungspläne einstecken musste. 52,66 Prozent der Stimmberechtigten waren an die Urne gegangen, 734 hatten den Zonenplan und das Baureglement abgelehnt, 583 hatten den revidierten Planungsinstrumenten zugestimmt.

Daraufhin wurde die Ortsplanungsrevision in der Absicht auf Eis gelegt, den Entscheid des Kantonsrats über den II. Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz abzuwarten. Dieser liegt nun vor. Die Inkraftsetzung des Nachtrags erfolgt am 1. Oktober.

Früher Einbezug der Bevölkerung

Der II. Nachtrag zum PBG beinhaltet unter anderem Vorschriften, welche den Gemeinden in gewissen Bereichen mehr Spielraum bei der Ausgestaltung ihrer Baureglemente bieten. Konkret heisst dies: Die Gemeinden können neu eine Grünflächenziffer oder einen grossen Grenzabstand einführen. Zwei Grundlagen, die es ermöglichen, die Gebäudevolumen einzuschränken.

Wenn nun die Rahmennutzungspläne neu erarbeitet werden, soll die Bevölkerung frühzeitig einbezogen werden. So können sich Interessierte bereits ab dem ersten Quartal 2023 am Entwicklungsprozess beteiligen. Anhand des bestehenden Richtplans sollen erste Grundzüge geklärt und darauf aufbauend die Entwürfe für den Zonenplan sowie das Baureglement erarbeitet und gegebenenfalls Änderungen im Richtplan vorgenommen werden.

Sobald diese erstellt sind, erfolgen das Mitwirkungsverfahren in der Gesamtbevölkerung sowie die kantonale Vorprüfung. Läuft alles nach Plan, kann im Jahr 2025 das Auflageverfahren erfolgen.

Gemeinderat setzt Kerngruppe ein

Um den Prozess zielgerichtet durchführen zu können, hat der Gemeinderat entschieden, eine Kerngruppe einzusetzen. Diese wird das Projekt steuern, die Planungsarbeiten koordinieren und begleiten. Zusammengesetzt ist sie aus Vertretern des Gemeinderats sowie der Gemeindeverwaltung und arbeitet eng mit einem externen Planungsbüro zusammen.

Um zu gewährleisten, dass die Bevölkerung genügend in den Prozess involviert ist, sucht der Gemeinderat interessierte Bürgerinnen und Bürger, welche die Kerngruppe während der Projektphase ergänzen: Sie sollen die Interessen der Bevölkerung abbilden und in das Projekt einbringen, Zwischenergebnisse beurteilen und so den Gemeinderat im Entscheidungsprozess unterstützen. (pd/ahi)