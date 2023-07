Degersheim Brand in Einfamilienhaus – Liegenschaft nicht mehr bewohnbar Am frühen Sonntagmorgen wurde die Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen wegen des Brandes eines Einfamilienhauses alarmiert. Die zuständige Feuerwehr stand mit rund 80 Personen im Einsatz. Es entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Franken.

Das Einfamilienhaus wurde durch die Flammen zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Bild: Kapo SG

Ein Bewohner meldete den Brand eines Einfamilienhauses an der Hügelstrasse um 5:15 Uhr am Sonntagmorgen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Teil der Liegenschaft in Vollbrand, teilt die Kantonspolizei St.Gallen per Communiqué mit. Die mit rund 80 Personen ausgerückte Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle.

Alle Bewohnenden konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im Wert von mehreren hunderttausend Franken.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Bild: Kapo SG

Nebst den örtlichen Feuerwehren des Sicherheitsverbunds der Region Gossau stand die Rettung St.Gallen mit einem Rettungswagen sowie ein Sachverständiger der Gebäudeversicherung im Einsatz. Die Kantonspolizei St.Gallen rückte mit mehreren Patrouillen und Spezialisten aus. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. (kapo/nat)