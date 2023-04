Dating «Wieso soll sie mich nicht wählen? Ich bin der perfekte Mann»: Gleich zwei Wiler machen bei der Fernsehsendung «Bachelorette» mit Am Montagabend läuft die erste Folge der Bachelorette auf 3+. Vier Ostschweizer, davon zwei Wiler, machen bei der in Thailand gedrehten Dating-Show mit. Beide Wiler sind von ihrem Erfolg überzeugt.

19 Männer aus der Schweiz, Deutschland und Österreich sind bei der Fernsehsendung «Bachelorette» dabei. Bild: PD

Eine Rose für ihn, eine Rose für den anderen, aber keine Rose für dich. Datingabsagen sind hart. Und trotzdem begeben sich 19 Männer nach Thailand, um dort um die Gunst der Bachelorette zu buhlen. Auch wenn nur einer von ihnen gewinnen kann. Vier davon sind aus der Ostschweiz, zwei aus Wil. Sergio und Giorgio sind ihre Namen, ihre Nachnamen gibt der Sender nicht preis. Die Kandidaten sind bereit, ab Montag, wenn die erste Sendung auf dem Sender 3+ um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, all ihren Charme spielen zu lassen.

Yara Buol ist halb Schweizerin, halb Angolanerin. Bild: PD

Umworben wird die 25-jährige Bündnerin Yara Buol. In zehn Folgen lernt sie die 19 Männer in Challenges, Gruppen- und Einzeldates besser kennen. Am Ende jeder Folge vergibt sie Rosen - wer keine bekommt, muss wieder nach Hause. Doch wer sind die vier Ostschweizer, die mitmachen?

Sergio will mit seinem Charme überzeugen

«Aufgestellt, lebensfreudig, charmant.» So beschreibt sich der Polybauer und Barkeeper Sergio. «Ich bin alles, was den perfekten Mann ausmacht», sagt er selbstbewusst. Sergio ist in Kolumbien geboren und wohnt jetzt in Wil. Wie er das Herz der Bachelorette erobern will, ist für ihn klar: mit seinen Tanzkünsten und seinem kolumbianischen Charme. Diesem Charme sind bereits acht Freundinnen erlegen, aber keine davon war «die Richtige».

Deshalb versucht er es jetzt bei der Bachelorette Yara. Wichtig sind ihm dabei Ehrlichkeit, Vertrauen und Transparenz. Seines Erfolgs ist er sich sicher: «Wieso sollte sie mich nicht wählen? Ich bin der perfekte Mann.»

Sergio ist Polybauer und Barkeeper aus Kolumbien. Bild: PD

Giorgio tut alles für seine Traumfrau

Auch der Wiler Giorgio ist Südländer, mit italienischen Wurzeln. Und auch er tritt selbstbewusst auf. Überzeugen will er vor allem mit seinem Aussehen: «Ich habe die anderen Kandidaten gesehen. Und rein optisch hätte ich mich ausgewählt.» Neben der Optik beschreibt er sich auch als humorvoll, ehrlich und loyal. Die gleichen Ansprüche stellt er aber auch an seine Traumfrau. Zudem mag er es nicht, wenn Frauen «übertrieben feministisch sind und Männer vorverurteilend als frauenfeindlich einstufen».

Der gelernte Automechaniker hat abgesehen davon keinen bestimmten Typ Frau: «Sie muss mir einfach gefallen.» Er mag es, seiner Freundin einen Gefallen zu tun und überall zu helfen, wo er kann. «Ich bin ein Mann, der den Drang hat, alles für seine Frau zu tun.»

Giorgio ist Automechaniker und hat italienische Wurzeln. Bild: PD

Zwei weitere Kandidaten aus der Ostschweiz

Neben den beiden Wilern buhlen noch die Thurgauer Ramon und Salvatore um das Herz von Yara. Roman, gelernter Fachmann Betriebsunterhalt, kommt aus Eschlikon und spielt gerne Tennis. Salvatore, Account Manager für Haarkosmetik aus Amriswil, angelt lieber.