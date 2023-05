Dating «Ich glaube noch an die grosse Liebe»: Wiler Bachelorette-Kandidat wünscht sich die Frau fürs Leben Kommenden Montag ist Halbzeit für den Bachelorette-Kandidaten Sergio aus Wil. Fünf von zehn Folgen hat er dann mit seinem kolumbianischen Charme und seiner offenen Art bereits gemeistert. Im Porträt spricht er über die Gründe seiner Teilnahme bei der Dating-Show und über die Liebe.

Bachelorette-Kandidat Sergio bei den Dreharbeiten der Dating-Show in Thailand. Bild: PD

Die grosse Liebe ist ein grosses Thema. Unterhaltsam, manchmal auch dramatisch, meistens aber mit einem Happy End findet man sie verpackt in Liebesromanen, Filmen oder in der einen oder anderen Fernsehsendung. Wie derzeit in der Datingshow «Die Bachelorette». 19 Männer buhlen um die Aufmerksamkeit einer schönen Dame. Einer der Kandidaten ist der Kolumbianer Sergio. Mit seiner offenen, fröhlichen Art und seinen südländischen Tanzkünsten hat er es in die fünfte Runde geschafft – und kommt vielleicht noch weiter.

Weder tanzend noch aufgedreht empfängt er zum Gespräch in seiner Wiler Single-Wohnung, in dem er einen kleinen Einblick in das Thema Liebe gibt. Im Gegenteil. Von dem quirligen Kandidaten, der seit vier Folgen versucht, mit Charme und Heissblütigkeit die Konkurrenz auszustechen und das Herz der Bachelorette zu gewinnen, ist er im Moment weit entfernt. Der Polybauer Sergio kommt gerade von der Arbeit und sitzt nun entspannt auf einem grossen, dunkelgrauen Sofa.

Der Richtigen zu begegnen ist schwer

Sein Blick schweift nachdenklich durch das Zimmer, als er kurz von seiner frühen Kindheit in Kolumbien erzählt. um dann zum Thema Liebe überzugehen. Mit vier Jahren wird Sergio adoptiert und kommt in die Schweiz. Ein Land, in dem er sich sehr wohlfühle, wie er sagt. Aber mit den Frauen sei es hier nicht so einfach.

«In der Schweiz Frauen kennen zu lernen, gestaltet sich schwierig.»

Noch nicht einmal mit kolumbianischem Charme würde ihm das so einfach gelingen. Und das, obwohl er an den Wochenenden noch nebenher als Barkeeper in Zürich arbeite. Hier und da würde zwar die eine oder andere Telefonnummer über die Theke gereicht werden, aber die Richtige? Die sei bis jetzt noch nicht dabei gewesen.

In anderen Ländern würden möglicherweise kulturelle und soziale Einflüsse für mehr Offenheit bei den Frauen sorgen, fügt er hinzu. Er habe sich deswegen schon länger damit auseinandergesetzt, sich bei einer Fernsehsendung wie «Die Bachelorette» zu bewerben, sagt der 29-Jährige. Ein weiterer Grund sei aber auch die gesamte Erfahrung gewesen. Das Ziel zu erreichen und die Bachelorette zu erobern, wäre das Tüpfelchen auf dem i. Aber auch so sei es eine spannende und interessante Erfahrung. Ausserdem sagt er lachend: «Ich gehe immer vom Schlimmsten aus, dann bin ich nicht enttäuscht.»

Beziehung auf Augenhöhe

Seine erste richtige und längste Beziehung habe er 16-jährig gehabt. Acht gescheiterte Beziehungen habe er nun bereits hinter sich und er suche nicht irgendeine Frau, sondern eine, mit der er eine Zukunft aufbauen und eine Familie gründen könne. In der heutigen schnelllebigen Zeit, wo der Trend weggehe von lebenslangen Beziehungen hin zu Lebensabschnittsbegleitern, sei es immer schwieriger, den Partner fürs Leben zu finden.

Sergio versucht mit seinem kolumbianischen Charme bei der Bachelorette zu punkten. Bild: PD

Aber genau daran ist Sergio interessiert. «Ich glaube noch an die grosse Liebe.» Und auch wenn er in der Sendung «Die Bachelorette» derjenige ist, der die Dame umwirbt, um ihr zu gefallen, sagt er: «Ich habe auch gewisse Ansprüche an eine Frau. Das Aussehen ist wichtig, aber nicht alles. Ich wünsche mir eine Beziehung auf Augenhöhe, in der keiner von beiden den anderen dominiert.» Der richtige Partner sei ein Gesamtpaket aus vielen unterschiedlichen Kriterien, wie Aussehen, Charakter, Werten und gemeinsamen Lebenszielen.

Eine Rose für ihn oder eine Rose für einen anderen, denn nur einer kann gewinnen. Es bleibt weiterhin spannend, ob Sergio weiterkommt oder gar der Gewinner sein wird. Und dann wird sich zeigen, ob das Gesamtpaket stimmt – auf beiden Seiten.