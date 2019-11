Das Wirtschaftsportal Ost bringt Aufbruchsstimmung in die Region Wil Die erste Mitgliederversammlung des Wirtschaftsportals Ost am vergangenen Freitagabend im Hof zu Wil war sehr gut besucht. Adrian Zeller

Eines der Ziele des Wirtschaftsportals Ost: das regionale Selbstbewusstsein stärken. (Bilder: Michel Canonica)

Seit der Gründungsversammlung am 28. Mai 2019 haben sich 160 Mitglieder im Wirtschaftsportal Ost (WPO) eingetragen. Ein-Personen-Firmen und typische KMU-Gewerbebetriebe wie auch international agierende Industrieunternehmen sind vertreten. Der Branchenmix ist sehr vielfältig. Im Weiteren haben sich 22 Gemeinden aus den Kantonen Thurgau und St.Gallen rund um die Äbtestadt als Mitglieder registrieren lassen.

Trotz aller Heterogenität der Mitglieder soll die Solidarität in der Region gestärkt werden. Das «Gärtchendenken» sei passé, betonten Präsident Hansjörg Brunner und Geschäftsstellenleiter Robert Stadler am umsichtig organisierten Unternehmeranlass. Nur mit vereinten Kräften könne sich die Region weiterentwickeln. Es gehe darum, die Gesamtinteressen gegenüber den Kantonen und der Öffentlichkeit zu vertreten und regionale Projekte umzusetzen, welche lokale Wirtschaftsvereine nicht alleine stemmen können, hiess es seitens der WPO-Leitung.

Gemeinsam für die Stärkung der Region

Auch wenn dies ihr Name nahelegt, will die aufstrebende Organisation ausdrücklich keine reine Gemeinschaft zur Förderung der Wirtschaft sein. Politik, Verwaltung und Unternehmertum sollen sich gemeinsam für die Stärkung der Region als Lebensraum engagieren und ihre Standortvorteile entwickeln. Entsprechend sassen im Gewölbekeller Regierungsräte neben Gewerbetreibenden und Geschäftsführer neben Gemeindepräsidentinnen. Und auch beim ausgiebig gepflegten Networking vor und nach der Mitgliederversammlung unterhielten sich beide Seiten ungezwungen miteinander.

Der rege Austausch entspricht offensichtlich einem grossen Bedürfnis. In einer digitalen Umfrage während der Versammlung über die wichtigsten Themen, um die sich das WPO kümmern soll, wurde Netzwerken prioritär bewertet. Im Weiteren werden die Verkehrspolitik sowie die Bildung als besonders wichtig erachtet.

Fokussiert: An der Versammlung gab es eine digitale Umfrage.

Stelen mit dem WPO-Logo

Die WPO-Leitung stellt ihrerseits folgende Ziele in den Vordergrund: Stärkung des regionalen Selbstbewusstseins, Gesamtinteressen statt Partikularinteressen; Bündelung der Kräfte aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung für ideale Rahmenbedingungen, regionale Stimme gegenüber Kantonen und Bund; Schaffen einer starken regionalen Netzwerkplattform, die neue Synergien schafft und Kooperationen fördert; Positionierung der Wirtschaftsregion als attraktives, wettbewerbsfähiges und innovatives Portal zur Ostschweiz. Um die angestrebte Solidarität immer wieder in Erinnerung zu rufen, werden in den kommenden Monaten an verschiedenen Stellen in der Region Stelen mit dem WPO-Logo aufgestellt. Eine erste wird nächstens an der Zürcherstrasse zu sehen sein.

Delegiertenrat An der ersten Mitgliederversammlung des Wirtschaftsportals Ost wurde auch ein Rat von Delegierten für eine zweijährige Amtsdauer gewählt. Die einstimmig Erkorenen sind:

Albert Baumann, Micarna, Bazenheid

Thomas De Martin, De Martin AG, Wängi

Pirmin Helbling, Kindlimann AG, Wil

Silvia Mäder, Mäder AG, Oberwangen

Oliver Wulkan, Aldi Suisse AG, Schwarzenbach

Joachim Zappe, Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG, Wil

Kurt Baumann, Gemeindepräsident Sirnach

René Bosshart, Gemeindepräsident Fischingen

Stefan Frei, Gemeindepräsident Jonschwil

Susanne Hartmann, Stadtpräsidentin Wil

Lucas Keel, Gemeindepräsident Uzwil

Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf. (az)

Pünktlich zum Ende des statutarischen Teils traf um 18.55 Uhr die Wiler Bundesrätin Karin Keller-Sutter zu einem Interview auf dem Podium mit dem Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid ein.