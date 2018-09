Das will der neue Präsident des Kirchgemeindeverbandes St.Gallen Der Degersheimer Markus Stäheli wurde zum Präsidenten des Kirchgemeindeverbandes St. Gallen gewählt. Was ihn motiviert hat, dieses Amt anzunehmen, welche Herausforderungen zu meistern sind, das erklärt der 50-Jährige. Zita Meienhofer

Markus Stäheli hat das Präsidium des Kirchgemeindeverbandes übernommen, weil ihm auch das Netzwerken wichtig ist. (Bild: Zita Meienhofer)

Der Verband der Kirchgemeinden ist ein Bindeglied zwischen der Exekutiven des Katholischen Konfessionsteils (Landeskirchen) und den einzelnen über 100 Kirchgemeinden und Kapellgenossenschaften im Kanton St. Gallen. Der Verband unterstützt die Kirchgemeinden bei Verwaltungsaufgaben und führt zwei bis drei Workshops pro Jahr für die Mitglieder der Kirchenverwaltungen durch, wie der Ende Oktober organisierte Workshop zu «Kirchlicher Unterricht». Ein Thema, das alles andere als vom Tisch ist und auch nach über einem Jahre seit der Einführung noch Fragen aufwirft.

Ins Detail kann Markus Stäheli nicht gehen, zu viel Zeit würde es beanspruchen. Den Verbandsmitgliedern einen Mehrwert geben, Unterstützung bieten, wo diese gefragt ist, aber auch zu sehen, wie andere ihre Kirchgemeinde führen und wie viel Know-how vorhanden ist, das ist für Markus Stäheli Motivation sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Noch mehr motiviert ihn jedoch die Vernetzung sowie die Tatsache, Einblick in verschiedene Kirchgemeinden zu erhalten.

Dem katholischen Umfeld nahe

Markus Stäheli, 50-jährig, ist in der Stadt St. Gallen in einem katholisch geprägten Elternhaus aufgewachsen. Der Vater unterrichtete in der «Flade», die Mutter war, neben ihrer Tätigkeit als Hausfrau und Mutter, mit etlichen Projekten in der Pfarrei St. Maria Neudorf beschäftigt. «Die Kirche hatte bei uns zu Hause einen hohen Stellenwert», sagt Markus Stäheli. Er war Ministrant und engagierte sich in der Pfadi, wo er die ersten Erfahrungen in der Freiwilligenarbeit gemacht hat, wo er «sozial laufen» gelernt hat. Die Pfarrherren gingen in Stähelis Elternhaus ein und aus.

«Ich bin mit der Kirche aufgewachsen und fühle mich dort auch beheimatet»

Mit dem jetzigen Bischof Markus Büchel verbindet ihn etwas Besonderes. Büchel hat Markus Stäheli und seine Frau Miranda getraut. Die Beziehung zur Pfarrei St. Maria Neudorf ist ebenfalls noch vorhanden, da er Präsident des Kapellvereins Bollenwees ist. Die Kapelle wurde durch die Pfadi Fontana dieser Pfarrei 1973 erbaut. Zudem präsidiert er auch den Verein der Kirchgemeinden der Seelsorgeeinheit Magdenau (VKSM), der die vier Pfarreien Degersheim, Niederglatt, Flawil und Wolfertswil-Magdenau angehören.

Stähli ist heute als Schulleiter in Herisau tätig ist. Dass er nun auch noch das Präsidium des Kirchgemeindeverbandes St. Gallen übernommen habe – er war dort während zweier Jahre Vizepräsident – sieht er nicht als Belastung.

«Ich habe Zeit, ein entsprechendes Umfeld und es macht mir Freude gemeinsam mit den verschiedenen Menschen Fragestellungen zu überdenken»

Gewisse Fragen, so der Vater zweier erwachsener Kinder, seien eine Herausforderung, aber das sei das Spannende daran.

Herausforderungen sind vorhanden

Herausforderungen, die fehlen dem Verband nicht. Da ist einerseits die immer kleinere Zahl der Seelsorger, die all die Pfarreien versorgen sollten, da die Kirchgänger nicht nur Wortgottesdienste wünschen. Er, als Präsident des VKSM schätzt sich glücklich, für seine vier Pfarreien auf einen Pfarrer und ein engagiertes Pastoralteam zählen zu können. Auf der anderen Seite stehen die Kirchenaustritte, ein Thema, das immer wieder zu regen Diskussionen Anlass gibt.

Da sind aber auch die teuren und komplexen (Kirchen-)Bauten, die fachgerecht unterhalten werden müssen, da sind die Glocken und die Orgeln. Die Glocken geben nicht nur wegen ihres Unterhalts zu reden, sondern vor allem wegen des Geläutes. Markus Stäheli weiss, wovon er spricht. Als Präsident der Kirchgemeinde Degersheim, wurde er mit einer Lärmklage konfrontiert. «Das war keine tolle Situation», sagt er, ist aber froh, dass eine gute Lösung gefunden werden konnte – dank der Gesprächsbereitschaft beider Seiten. Miteinander reden, einen Weg suchen, das ist für Stäheli ein wichtiges Mittel, um Lösungen zu finden.

An der Hauptversammlung spielt das Netzwerk

Dem Verband stehen neun Vorstandsmitglieder vor. Sie kommen aus den unterschiedlichen Ecken des Kantons. Es sei wichtig, dass alle Regionen vertreten sind, ist der Tenor der Vorstandsmitglieder. Der Vorstand trifft sich alle zwei Monate zu einer Sitzung in einem anderen Teil des Kantons.

Im Frühjahr findet die Hauptversammlung statt. «Ein wichtiger Netzwerkanlass», so Markus Stäheli. Es treffen sich die Vertreterinnen und Vertreter der Kirchgemeinden, ein Austausch, der nicht zu unterschätzen ist. Markus Stäheli ist mit Elan an der Arbeit, freut sich auf das Treffen mit anderen Menschen, auf Diskussionen und auch auf das Meistern der Herausforderungen.