Das Wiler Ladensterben geht weiter: "Kuhn" schliesst schon nach wenigen Jahren wieder Mit der Bäckerei Kuhn verlässt das nächste Ladengeschäft die Obere Bahnhofstrasse – bereits rund vier Jahre nach der Eröffnung. pd/sdu

Das Ladensterben an der Oberen Bahnhofstrasse geht weiter. Gestern Abend teilte die Toggenburger Traditionsfirma Kuhn Back & Gastro AG – kurz Bäckerei Kuhn – mit, dass sie die Geschäftsstelle Wil per Ende Juli schliessen wird. Als Grund für den Entscheid nennt Kuhn die falsche Einschätzung der Frequenzen, verbunden mit einer «unbefriedigenden Betriebswirtschaftlichkeit». Die Niederlassung in Wil war erst im Winter 2014 eröffnet worden.

Bereits im Juli werden die Öffnungszeiten gekürzt. Von Montag bis Freitag hat das Unternehmen zwar weiterhin ab 6.30 Uhr geöffnet, jedoch nur noch bis 14 Uhr, statt wie bis anhin bis um 19 Uhr. Am Wochenende sind die Öffnungszeiten unverändert. Den Mitarbeiterinnen wird nach Möglichkeit eine Anstellung in einer anderen Filiale angeboten. Betreffend Nachfolge finden zurzeit Gespräche statt. Entschieden ist noch nichts.

Alle weiteren Standorte bleiben bestehen – also auch die 2016 eröffnete Niederlassung an der Herbergstrasse in Zuzwil. Erst kürzlich war publik geworden, dass Modehaus Schild den Standort Wil per Ende Jahr schliessen wird und auch das Spielhaus am Kreisel dichtmachen muss. Bei OVS scheint es eine Frage der Zeit zu sein, bis die Schliessung Tatsache ist.