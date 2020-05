Das Wandern ist des Flawilers Frust: Radwegbau blockiert Wanderroute Seit rund einem Jahr wird am Teilstück Schändrich-Burgau des Fürstenlandradwegs gebaut. Die Arbeiten tangieren auch Wanderwege und machen Bewegungsfreudigen einen Strich durch die Routenplanung.

Baustelle quert Wanderweg. Die Arbeiten am Radweg nach Burgau dauern länger als geplant. Mitte Juni allerdings soll der Strassenbau beendet und der Fussweg wieder freigegeben werden . Bild: PD

Der Frühling ist da, der Wandersleute Lust geweckt. Flawil ist diesbezüglich privilegiert: Eine Vielzahl von Wanderrouten befinden sich ortsnah genug, um trotz der coronabedingten Einschränkungen etwas Bewegung in der Natur geniessen zu können. Das Angebot erstreckt sich über lokale und regionale Wanderwege hinaus zu themenbezogenen Routen wie den Buureweg, Schoggiweg oder den Grenzweg. Wobei Letzterer derzeit nicht uneingeschränkt begehbar ist. Denn die 22 Kilometer lange Route, die ab dem Bahnhof Flawil über die Höhenzüge der Oberen Gegend und durch die Flusslandschaft der Glatt-Wissenbach führt, ist an einem entscheidenden Punkt vorübergehend gesperrt. Just dort, wo der 2009 erbaute Themenweg auf den alten, im 13. Jahrhundert von den Degersheimern für den Kirchgang in Oberglatt genutzten «alten Kirchweg» trifft, wird gebaut.

Bagger verschieben Erd- und Kiesreich, Absperrbänder verhindern das Passieren. Der Bereich um die Bahnunterführung ist ein Eckpunkt der bisher fehlenden Strecke Schändrich-Burgau des Fürstenlandradwegs, dessen Bau 2014 beschlossen, jedoch durch Einsprachen bis zum Projektstart im Frühjahr 2019 verzögert worden war. Das Bauvorhaben umfasst den Strassenbau ab dem Einlenker «Schändrichstrasse» bis zur Matthias-Steiger-Strasse in Burgau und zieht sich über eine Distanz von 834 Metern.

Zusammenführung von Rad- und Fusswegen

Die Baustelle in der Umgebung der Unterführung hat es in sich. Hier treffen bestehende und neue Infrastrukturen aufeinander: An diesem Punkt wird der bestehende Fussweg über eine Treppenanlage an den Radweg angebunden. Letzterer dient gleichzeitig als Wanderweg.

Wanderwegöffnung Mitte Juni

«Es geht überhaupt nichts voran», moniert Patric Butscher. Der Flawiler ist verärgert. Insbesondere wegen der fehlenden Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Wanderer, wie er sagt – überzeugt, dass die Freigabe des Wegs trotz Bauarbeiten am Radweg ohne Kostenfolge machbar wäre. Immerhin sei der Wanderweg nicht erst seit gestern gesperrt, sondern bereits seit rund vier Monaten.

«Tatsächlich hätte der Radweg bereits Ende April fertiggestellt sein sollen», sagt Kommunikationschef Markus Scherrer. Verschiedene Gründe hätten zur Verzögerung geführt. «Einerseits sind wegen des Coronavirus die Anzahl der Arbeiter auf Baustellen limitiert. Anderseits haben die Technischen Betriebe umfangreichere Erneuerungsarbeiten an den Werkleitungen vorgenommen.» Mitte Juni jedoch seien die Arbeiten abgeschlossen. Dann stehe auch der Freigabe des Wanderwegs nichts mehr im Weg.