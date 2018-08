Das Verwirrspiel ist beendet: Das Restaurant und Hotel Uno hat wieder geöffnet Seit Anfang Juli blieb das «Uno» geschlossen. Es kursierten verschiedene Gerüchte. Die Schliessung sei aus familiären Gründen erfolgt, sagt der Besitzer. Seit Montag sind Hotel und Restaurant wieder geöffnet. Gianni Amstutz

Nach mehrwöchiger Schliessung ist das Hotel und Restaurant Uno wieder geöffnet. (Bild: Hans Suter)



Am 6. Juli blieben das Restaurant und Hotel Uno geschlossen – und zwar ohne Vorankündigung. Das sorgte für reichlich Verwirrung bei den Gästen. Niemand wusste, wieso der beliebte Treffpunkt plötzlich geschlossen war. Dass die Gäste plötzlich vor verschlossenen Türen standen, blieb ein Rätsel. Das führte in der Folge zu den wildesten Spekulationen.

Eine Ankündigung mit einem Anschlag an der Türe besagte, dass der Betrieb des Restaurants und Hotels am 19. Juli wieder aufgenommen werde. Doch auch an besagtem Tag blieb das «Uno» geschlossen. Dies heizte die Gerüchteküche weiter an. Personen aus dem Gästeumfeld waren ratlos. Wenn man sie nach dem Grund für die plötzliche Schliessung fragte, war die Antwort immer dieselbe: «Keine Ahnung.» Eine Quelle, die lieber ungenannt bleiben wollte, sagte jedoch Ende Juli gegenüber dieser Zeitung, dass das Restaurant Uno Mitte August wieder öffnen werde.



Damit behielt die Person recht. Am Montag nahm das «Uno» seinen Betrieb wieder auf. Die vorübergehende Schliessung sei aus familiären Gründen nötig gewesen, sagt der Besitzer Rolf Gähwiler. Mehr will er dazu nicht sagen. Ohnehin seien über den Sommer Betriebsferien geplant gewesen. Diese hätten nun halt etwas länger gedauert. Viele Gäste hätten aber Bescheid gewusst. Dass es vereinzelt Spekulationen und Gerüchte gab, sei nicht aussergewöhnlich. «Gerede gibt es doch immer.» Nun werde der Betrieb wieder normal weitergeführt, sagt Gähwiler.