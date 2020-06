Das Stimmvolk sagt Ja: Pfarrhaus am Flawiler Rosenhügel kann verkauft werden Reformiert Flawil hat heute brieflichen über die Traktanden der Bürgerversammlung 2020 abgestimmt und allen fünf Vorlagen zugestimmt. Die Kandidaten für die Kirchenvorsteherschaft und die Synode wurden gewählt. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 16,6 Prozent

Das ehemalige Pfarrhaus an Rosenhügelstrasse 7 kann nun, nach dem Entscheid der Kirchbürgerschaft, zu einem marktüblichen Preis verkauft werden.

(ahi) Christof Hotz heisst das neue Mitglied der Kirchenvorsteherschaft, Barbara Künzler Huber vertritt die Kirchgemeinde zukünftig in der Synode, dem kantonalen Kirchenparlament. Die Jahresrechnung 2019 wurde mit 321 Ja-Stimmen und 17 Gegenstimmen klar gutgeheissen. Der Verlust von 113848 wird dem Eigenkapital belastet.

Die Liegenschaft Rosenhügelstrasse 7 wird zu einem marktüblichen Preis zu Gunsten des Baufonds verkauft. Von den eingegangenen 343 Stimmen waren 269 für die Vorlage, 69 lehnten sie ab, 5 Stimmzettel gingen leer ein.

Der Verkauf ist die Folge einer Überprüfung des Liegenschaftenbestands und des künftigen Raumbedarfs im Rahmen des Entwicklungsprojekts «Generationenkirche» und der daraus resultierende Strategie. Die reformierte Kirchgemeinde Flawil will den Immobilienbestand insgesamt reduzieren und am zentralen Ort «Kirche Feld» arrondieren. Nach der Liegenschaft Rosenhügelstrasse 7 soll, nach der Pensionierung des Reformierten Pfarrers, auch das Pfarrhaus an der Alpsteinstrasse 6 veräussert werden.

Der Steuerfuss von 27 Prozent wurde mit 287 Ja-Stimmen bei 23 Gegenstimmmen bewilligt, ebenso das Budget 2020 (301 Ja, 32 Nein, 9 leer).