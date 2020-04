Das Schöne in der Natur entdecken: Naturschutzverein Niederhelfenschwil-Zuzwil feiert 25-Jahr-Jubiläum Der Naturschutzverein Niederhelfenschwil-Zuzwil feiert sein 25-jähriges Bestehen. Auf Aktivitäten muss er aber vorläufig verzichten.

Wegen des Coronavirus muss der Naturschutzverein bis auf weiteres auf Exkursionen verzichten. Bild: Ernst Inauen

Vielleicht weckt diese Krisenzeit vermehrt das Bewusstsein für die Natur. Nachdem das öffentliche Leben stark eingeschränkt ist, bewegen sich wieder viele Menschen einzeln oder in kleinen Gruppen in den Wäldern und auf Wanderwegen in der näheren Umgebung. Gerade im Frühling kann man in der Natur viel Schönes entdecken.

Der vor 25 Jahren gegründete Naturschutzverein Niederhelfenschwil-Zuzwil bemüht sich um den Erhalt und den Schutz der Natur und der Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden wurden mit sichtbarem Erfolg schon mehrere Projekte realisiert wie zum Beispiel im Zuzwiler Riet oder bei wertvollen und nachhaltigen Vernetzungsmassnahmen.

Die Bevölkerung für den Naturschutz sensibilisieren

Auf privater Basis engagierten sich in der Gemeinde Niederhelfenschwil schon vor der Vereinsgründung Personen für den Natur- und Vogelschutz. Sie erstellten und betreuten Nistkasten in Wäldern und auf privaten Grundstücken. Zu diesen Initianten gehörten auch Alex Egli, Lenggenwil und Guido Niedermann, Zuckenriet, der als Jagdobmann das Wild in seinem Revier überwachte und für dessen Hege und Pflege mitverantwortlich war. Nach einer ersten erfolgreichen Exkursion mit über 100 Teilnehmern befasste sich eine Vorbereitungsgruppe mit der Vereinsgründung.

Anlässlich des europäischen Naturschutzjahres 1995 luden die Initianten Ende Juni die Bevölkerung zur Gründungsversammlung ein. Rund 60 Frauen und Männer aus der ganzen Gemeinde Niederhelfenschwil sowie einige Interessierte aus der Nachbargemeinde Zuzwil nahmen daran teil. Der Tagespräsident Alex Egli betonte, dass aktiver Natur- und Vogelschutz längst nicht mehr nur Sache von einzelnen Personen sei. Der Gedanke des Naturschutzes müsse von der gesamten Bevölkerung getragen werden. Es gehe dem Verein auch darum, dass mit Vorträgen, Exkursionen und anderen Aktivitäten das Wissen um die vertieften Zusammenhänge in der Natur verbessert werden könne.

Ruth Niedermann, Mitbegründerin und 18 Jahre Präsidentin. Bild: Ernst Inauen

Als erste Präsidentin wurde Ruth Niedermann, Zuckenriet, gewählt. Das Jahresprogramm 1995/96 sah bereits einige wegweisende Aktivitäten vor. Dem Vorschlag aus der Versammlung, dass auch Interessierte aus Zuzwil dem Verein beitreten können, wurde entsprochen. «Die Natur hat keine Grenzen. Selbstverständlich sind bei uns auch Zuzwiler oder weitere Naturfreunde willkommen», betonte die Präsidentin.

Verein zählt heute über 200 Mitglieder

Der Naturschutzverein entwickelte sich bald zu einer Gruppierung, in der sich Frauen und Männer aus beiden Gemeinden bei den Arbeitseinsätzen, Exkursionen und Vorträgen aktiv einbringen oder ihn ideell und materiell unterstützen. Inzwischen ist die Mitgliederzahl auf über 200 Personen angewachsen. Die aktive Kerngruppe betreut Nistkasten, pflanzt und pflegt Hecken, bekämpft Neophyten oder arbeitet in einer Waldparzelle in Zuckenriet, die der Verein erwerben konnte. Sie grenzt an eine Magerwiese, die ebenfalls dem Naturschutzverein gehört und wo die Artenvielfalt gefördert werden kann.

Bei den regelmässigen Arbeitseinsätzen stehen die Pflege von Hecken und der Biotope im Vordergrund, zum Beispiel das Biotop beim Hasenholz in Lenggenwil oder im Zuzwiler Riet. Freiwillige übernehmen die Nistkastenbetreuung und die Erfassung der Vogelbestände. Nach wie vor erfolgreich ist das vom verstorbenen Mitbegründer des Vereins, Alex Egli, gegründete Projekt Mauersegler. Vom Mai bis September bevölkert eine ansehnliche Population der Segler die Nisthilfen im Kirchturm und beim Pfarrhaus in Lenggenwil. Jeweils ab März bis Oktober finden für Interessierte fünf bis sieben Natur-Treffs mit Themen aus und mit der Natur statt.

Verdienter Titel als Ehrenpräsidentin

Gründungspräsidentin Ruth Niedermann war 18 Jahre im Amt und die treibende Kraft im Naturschutzverein Niederhelfenschwil-Zuzwil. Sie ging stets mit gutem Beispiel voran und konnte damit ihre Vorstands- und Vereinsmitglieder für die Anliegen der Natur überzeugen und begeistern. Bei ihrem Rücktritt verlieh ihr der Verein verdientermassen den Titel als Ehrenpräsidentin. Als Nachfolger wurde Orchideenspezialist Hans Hermann gewählt. Nach zwei Jahren übernahm Hansruedi Baur, Zuzwil, das Präsidium. Als begeisterter Ornithologe arbeitete er auch am neuesten Brutvogelatlas der Schweiz mit.

Weil vorläufig keine Naturtreffs und Exkursionen stattfinden dürfen, empfiehlt Hansruedi Baur, bei der Aktion «Stunde der Gartenvögel» mitzumachen. Interessierte sollen sich vom 8. bis 10.Mai eine Stunde lang in den Garten, auf den Balkon, vor das Haus oder in eine nahe Park setzen und die Vögel zählen. Unter www.birdlife.ch sind nähere Angaben über diese Aktion zu finden.