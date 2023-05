Seitenblick/Speerspitz Das Scheitern eines Frühlingsputzes Weil die Autorin nicht weiss, wo sie mit dem Frühlingsputz anfangen soll, holt sie sich Tipps von Putzvideos aus dem Internet – und scheitert an der Gleichstellung. Lara Wüest Drucken Teilen

Die einen machen ihn gern, den anderen ist er ein Graus: der Frühlingsputz. Bild: Fotolia

Auch wenn der Regen für die Natur ein Segen ist, mir hat sie gefehlt: die Sonne. Als kürzlich endlich ein paar Sonnenstrahlen durch die Fenster unserer Wohnung dringen, wärmen sie auch gleich meine Seele. Doch die Freude währt kurz. Die Sonnenstrahlen fördern nämlich auch zutage, was sich in den dunklen Wintermonaten gut verdrängen lässt: die schmutzigen Fenster. Höchste Zeit für einen Frühlingsputz, denke ich, als mein Blick aus dem Fenster am gelben Blütenstaub kleben bleibt.

Der Entschluss ist rasch gefasst. Doch es folgt auch schon die erste Hürde: das Wann. Gründlich putzen benötigt eher Tage als Stunden. Für den Frühlingsputz braucht es also ein Wochenende. Eigentlich jene wertvolle Zeit, in der wir uns von der Hektik unter der Woche erholen. Doch es muss sein, entscheiden mein Mann und ich. Das Datum legen wir auf ein nahes Wochenende fest.

Doch mit diesem folgt die zweite Hürde: die Motivation. Wo nur sollen wir anfangen? Und mir wird klar, wir brauchen Hilfe von aussen. Oder besser aus dem Internet.

Wie so oft bietet Youtube Hand für eine Lösung. Unzählige Putzvideos animieren die Menschen dort nämlich zum Saubermachen. Erstaunlich, wie viele Leute auf die sogenannten Cleanfluencerinnen abfahren. Dass es lauter Frauen sind, welche in den Videos putzen, scheint niemanden zu stören. Rasch werde ich fündig. «Clean Mama» gibt unzählige Tipps für ein perfektes, sauberes Haus.

Nach wenigen Minuten schalte ich das Video wieder aus. Irgendwie stört es meinen Gleichstellungssinn dann doch, dass ich einer Frau beim Saubermachen zuschauen soll.

Und damit folgt die nächste Hürde: eine längere Diskussion. Wer macht denn eigentlich was bei unserem Frühlingsputz? Auf Abstauben hat niemand Lust, auf Fensterputzen schon gar nicht. Die Diskussion endet mit einem langen Familienspaziergang in der Frühlingssonne.

Wieder zuhause ist meinem Mann und mir sonnenklar: Fürs Putzen ist es nun zu spät. Doch einfach so klein beigeben mögen wir auch nicht. Und so bestellen wir im Internet ein Regal, mit dem wir mehr Ordnung in unsere Vorratskammer bringen wollen. Immerhin.