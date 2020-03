Das Picknick-Tuch der Riklin-Brüder kommt im Mai nach Degersheim Auch dieses Jahr lädt die Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee wieder zur Auslegung des wachsenden Picknicktuchs der Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin.

Vergangenes Jahr wurde das Picknick-Tuch in Trogen ausgelegt. Bild: PD

Am 3. Mai soll Degersheim zum grossen Picknick-Platz werden. Dann lädt die Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee zum sechsten Mal zur Auslegung des Picknick-Tuchs der St. Galler Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin. Zum ersten Mal wird dafür sogar eine Kantonsstrasse gesperrt. Rund 2700 Tuchmodule sollen ausgelegt werden.

Warum gerade Degersheim? In ihrer Medienmitteilung schreibt die Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee: «Degersheim verfügt über malerische Häuserreihen im Oberdorf. Die Häuser die dem grossen Dorfbrand vor 200 Jahren zum Opfer fielen, wurden sorgfältig, mit Blick auf das Gesamtbild, wieder aufgebaut. Das Quartier ist geradezu prädestiniert für eine textile Intervention wie Bignik.»

Gemeindepräsidentin Monika Scherrer freut sich über den Entscheid:

«Wir als Gemeinde freuen uns sehr, dass Bignik dieses Jahr bei uns stattfindet. Neben dem einzigartigen Dorfkern werden sich auch unsere zahlreichen Grünräume wunderbar ins Gesamtbild einfügen»

Degersheims Gemeindepräsidentin Monika Scherrer PD

Zudem sehe man in Bignik auch eine Chance, den Degersheimerinnen und Degersheimern zu zeigen, an was für einem besonderen Ort sie wohnen, ergänzt sie.

Die Gebrüder Riklin sagen dazu:

«Mit dem kollektiven Bignik-Manöver wird ein Dorf mit Tüchern ausgemalt und es werden vermeintliche Denk- und Handlungsgrenzen aufgebrochen.»

Vergangenes Jahr wurde die grosse Tuchauslegung erstmals inmitten eines Dorfes und auf Asphalt statt auf Wiese durchgeführt: in Trogen. Die Aktion erfreute sich grosser Beliebtheit. In Degersheim soll im Mai eine noch grössere Asphaltauslegung zu Stande kommen. Für das Gelingen der Auslegung spielt nicht nur das Wetter eine wichtige Rolle, sondern auch viele Freiwillige sind gefragt. Denn auch das Auslegen gehört zum Bignik-Erlebnis dazu. Je mehr Leute mithelfen, desto mehr Module können ausgelegt werden. «Und umso grösser und eindrücklicher wird das Endergebnis», heisst es in der Medienmitteilung

Der Ablauf der 6. BIGNIK-Auslegung Die sechste offizielle Auslegung des Riesentuches findet in Degersheim statt. Ist das Wetter stabil und trocken, findet die Auslegung am Sonntag, 3. Mai statt. Sollte es regnen, wird Bignik auf den 10. Mai (1. Verschiebedatum) oder auf den 17. Mai (2. und letztes Verschiebedatum) verlegt. Informationen zur Durchführung sind ab 1. Mai auf www.bignik.ch sowie auf Facebook und Instagram zu finden. Schuhe, Drohnen und Hunde sind auf dem Tuch nicht gestattet. Nicht vergessen: Picknick, Sonnenhut, Sonnenschirme, Sonnencréme und genügend zu trinken. Der Zeitplan sieht vor, dass um 9 Uhr das Tuch ausgelegt wird. Öffentliches Picknicken ist jederzeit bis 17 Uhr möglich. Von 14 bis 14.30 Uhr finden gezielte Helikopter-Flugbewegungen zur Dokumentation des Tuches statt. Zwischen 16 und 18.30 wird das Tuch zusammengelegt. Danach sind alle, die beim Zusammenlegen mitgeholfen haben, zu einem Grillfinale eingeladen. Für das Auslegungsmanöver sowie das Zusammenlegen am Abend werden 150 Tuchlegerinnen und Tuchleger gesucht. Interessierte können sich direkt auf www.bignik.ch/helfer oder 076 457 12 41 melden.

Infoanlass und Tuchsammelstelle in Degersheim

Die Gemeinde Degersheim lädt alle Interessierten, gemeinsam mit den Konzeptkünstlern Frank und Patrik Riklin, zur Informationsveranstaltung in der Mehrzweckanlage Steinegg ein. Diese findet am Mittwoch, 18. März, um 18.15 Uhr in der Aula statt.

Dort erfahren Interessierte mehr über Bignik und können ihre Fragen direkt den Konzeptkünstlern stellen. An der Veranstaltung wird auch der Pneu-Finken-Lösung präsentiert. So können Autos auch während dem Bignik das Dorf passieren.

Damit das Bignik jährlich weiterwachsen kann, braucht es vor allem Tücher. Gesucht sind Stoffresten von Vorhängen, Bettlaken, Tischtüchern oder dergleichen. Alles was weisslich oder rötlich ist, findet Verwendung. Das Mindestmass beträgt 1,4 auf 1,4 Meter. Eine Tuchsammelstelle befindet sich ab sofort bis am 1. Mai 2020 während den regulären Öffnungszeiten im Gemeindehaus von Degersheim. Das Atelier für Sonderaufgaben in St.Gallen ist das ganze Jahr eine Tuchsammelstelle.