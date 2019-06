Das Kathi zelebriert den Übergang: Schülerinnen feiern mit Musical «Transit» das Ende der Schulzeit Das diesjährige Musical «Transit» der Mädchenschule bringt Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und Zielen zusammen. Damit spannt es den Bogen zum Schulalltag, der für die Mädchen mit diesem Höhepunkt endet. Gianni Amstutz

Die Schülerinnen sind startklar. Doch bis der Flug abhebt und der Weg in verschiedene Himmelsrichtungen führt, dauert es noch. (Bild: gia)

Die Mädchen der beiden 3. Oberstufenklassen der Schule St. Katharina sind derzeit oft am Flughafen anzutreffen. Nicht etwa, weil sie bereits für ihre Abschlussreise um die halbe Welt reisen, sondern weil das diesjährige Kathi-Musical «Transit» dort spielt. Der Titel ist dabei auch als Metapher für die Situation der Schülerinnen zu verstehen, befinden sie sich doch in einem Übergang zwischen Schulzeit und dem Beginn ihres Erwachsenenlebens.

Die Handlung des Stücks weist ebenfalls Parallelen zum Alltag der Mädchen auf. Am Flughafen treffen viele verschiedene Gruppen aufeinander, weil ihr Flug nach London gekänzelt wird. In der Zweckgemeinschaft finden sich Weltenbummler, eine Teenie-Band auf Selbstfindungstrip und ein Handballteam mit Champions-League-Ambitionen. Wie im Kathi selbst finden sich also die unterschiedlichsten Charaktere in derselben Situation wieder, bevor sich ihre Wege wieder trennen. Dabei müssen sie verschiedene Situationen meistern, Konflikte lösen und werden mit verschiedenen Gefühlslagen konfrontiert – wie in der Schule eben.

Völlig in der Rolle aufgehen

Ein Vorteil des Stücks sei, dass es mehrere tragende Rollen habe, sagt Sabine Burkhardt, Klassenlehrerin und Verantwortliche für Regie, Bühne und Licht. Dadurch sei es möglich gewesen, allen Mädchen die gewünschte Rolle zu geben. Das zeige sich nun in der grossen Motivation, welche die Schülerinnen an den Tag legen und daran, dass sie sich völlig mit ihrer Rolle identifizieren.

Die Arbeiten für «Transit» haben bereits vor fast einem Jahr begonnen. Die Schülerinnen konnten damals Themen, die sie beschäftigen – beispielsweise Teamgeist und Social Media – einbringen.

Basierend auf diesen Inputs und auf Vorschlägen der Lehrpersonen, schrieb die St. Galler Autorin und Regisseurin Pamela Dürr ein massgeschneidertes Musical auf die Bedürfnisse des Kathi. Speziell ist in diesem Jahr, dass die Band nicht nur die Lieder – von Klassikern wie «Campari Soda» und «Eye of the Tiger» bis hin zu moderneren Stücken wie «Break Free» von Ariana Grande – musikalisch umrahmt, sondern Teil der Handlung ist. Dies auf Wusch der Bandmitglieder, die teils jahrelang den Theaterunterricht am Kathi besucht haben.

Eine Tradition, die nicht mehr wegzudenken ist

Das Musical zum Abschluss der Schulzeit hat am Kathi Tradition. Heuer wird es zum 25. Mal durchgeführt. Zumindest in seiner jetzigen Form. Bereits zuvor habe es an der Schule durch die Klosterfrauen organisierte Theateraufführungen gegeben, erzählt Schulleiterin Corinne Alder. Damals allerdings noch oft mit religiösem Inhalt. Das hat sich inzwischen geändert. Doch die Tradition des Kathi-Musicals ist aus dem Konzept der Schule nicht mehr wegzudenken.

«Ehemalige Schülerinnen geben oft an, dass dies einer der Höhepunkte ihrer Schulzeit war»

Manche Primarschülerinnen würden das Musical sogar als Grund für die Wahl des Kathi angeben. «Das Musical ist ein unglaublicher Gewinn für den Zusammenhalt des Jahrgangs.»

Hinweis

Premiere am Mittwoch, 12. Juni, 19.30 Uhr; Tickets: Info-Center an der Marktgasse 62. Informationen und weitere Vorstellungsdaten unter www.kathi.ch.