Das Flawiler Kammerorchester verzauberte mit Harfe, Gitarre und Gesang Das Kammerorchester Flawil trat am Sonntag in der Kirche Feld auf – und lud das Publikum zum Mitsingen ein.

Konzertmeister Markus Berthold, Harfenistin Corinne Kappeler, Dirigentin Eveleen Olsen und Cellistin Erika Häusermann (von links) Vroni Krucker

Mit einem zauberhaften Konzert läutete das Kammerorchester Flawil zusammen mit der Harfenistin Corinne Kappeler und dem Gitarristen Antti Mäkelä in der Kirche Feld unter der Leitung von Eveleen Olsen den zweiten Adventssonntag ein.

Das «Concerto grosso op. Nr.2» in F-Dur machte den Auftakt. Die zwölf Konzerte des «Concerto grosso» wurden von Georg Friedrich Händel im Herbst 1739 innerhalb nur eines Monats komponiert. Sie beinhaltet reizvolle Solotakte von Violine und Cello, gespielt vom Konzertmeister Markus Berthold und der Stimmführerin Cello Erika Häusermann. Auch die Violinen zeigten ihre diversen Möglichkeiten. Kraftvolle und feine Bogenstriche liessen die Saiten ebenso erklingen wie reizvolle Pizzicati.

Als absoluter Leckerbissen erwies sich das ebenfalls von Händel komponierte «Harfenkonzert HWV 294». Da sass eine grosse Könnerin am «Engelsinstrument». Corinne Kappeler hat 2011 den Master of Music erhalten und ist Gewinnerin verschiedener Preise. Ihr Können präsentiert sie als Zuzügerin in verschiedenen Orchestern. Die herrlichen, perlenden und jubilierenden Klänge erzeugten eine ganz spezielle Stimmung im Raum und liessen beim Zuhören träumerische Gedanken zu.

Mit viel Hingabe gespielt

Noch einmal hören durfte man das Instrument am Ende des Konzertes in «Danse Sacrée Profan» von Claude Debussy zusammen mit dem Orchester – ein beeindruckender Abschluss.

Bemerkenswert war auch «Antiche Danze ed Arie Suite Nr.3» von Ottorino Respighi. Für dieses Werk dienten dem Komponisten aus Bologna italienische Lautenstücke aus dem 17. und 18.Jahrhundert als Vorbild. Weil es damals aber kaum Lautisten und Gitarristen gab, arrangierte er das Werk für Streichorchester. In Flawil allerdings zeigte der Gitarrist Antti Mäkelä mit seinem Instrument grosses Einfühlungsvermögen und spielte seine Parts mit Hingabe. Speziell reizvoll präsentierte sich der dritte Satz, die Siciliana, wo die Melodie abwechselnd von Orchester und Gitarrist oder gemeinsam gespielt wurde.

Singen gehört zu Advent und Weihnachten

Selbst Menschen, denen das Singen nicht so sehr am Herzen liegt, lassen sich von Advents- und Weihnachtsliedern anstecken – so auch in Flawil. Das Kammerorchester lud zum Mitsingen. «Macht hoch die Tür», «Es ist ein Ros’ entsprungen», «Es kommt ein Schiff geladen» und «Tochter Zion» erklangen aus vollen Kehlen. Es ist ein besonderes Gefühl, diese Melodien zusammen mit einem Kammerorchester zu hören.