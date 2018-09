Das Ende einer Stiftung Gestern wurde die erste Liegenschaft der konkursiten «Grossfamilie-Frei-Stiftung» an eine Privatperson versteigert. Die Stiftung hat ihren Sitz in Degersheim. Lara Wüest

Das erste Haus der «Grossfamilie-Frei-Stiftung für das Kind und Bedürftige» kam gestern im Hotel Freihof in Wil unter den Hammer. Ein privater Käufer ersteigerte das Haus Rotenstein in Stein AR für 450000 Franken. Das dazugehörige Grundstück ist über 1500 Quadratmeter gross. Morgen soll noch eine weiter Liegenschaft der Stiftung versteigert werden: Das Haus im Weiler Hatswil in Hefenhofen TG.

Hintergründe des Konkurses sind unklar

Anfang Jahr wurde das Konkursverfahren eröffnet, die Hintergründe dafür bleiben unklar. Jörg Frei, Konkursbeamter der Regionalstelle Wil, möchte dazu nichts sagen. Hedi Frei, Gründerin der Stiftung, versteht die Zusammenhänge nicht. «Mir will niemand etwas erklären», sagt die 90-jährige. Klar ist einzig, dass die Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibungen erfolgte. Versteigert wurde gestern ein haus, doch für Heidi Frei ist es der Konkurs über ihr Lebenswerk. «Ich muss jetzt stark sein», sagt sie. Eigentlich hätte sie die Stiftung an jemanden übergeben wollen, der diese in ihrem Sinne weiterführt. Doch dazu ist es nun zu spät. Vor über 30 Jahren gründete Heidi Frei die «Grossfamilie-Frei-Stiftung für das Kind» zusammen mit ihrem verstorbenen Mann. Sie wollten verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen, Sozialwaisen und Behinderten ein Zuhause in einer christlichen Familie bieten. In den folgenden Jahren konnten sie sieben weitere Zweigstellen in der Deutschschweiz eröffnen. Um die Jahrtausendwende kam es jedoch zum Zerwürfnis mit dem Stiftungsrat, dieser schloss das Ehepaar Frei aus der Stiftung aus. Daraufhin gründeten die Freis die neue Stiftung «Grossfamilie-Frei-Stiftung für das Kind und Bedürftige».

Viel Herzblut und Geld hineingesteckt

Heidi Frei hat nicht nur ihr Herzblut, sondern auch viel Geld in die Stiftung gesteckt. «Als das Haus Rotenstein eine neue Feuertreppe brauchte, habe ich diese mit meiner AHV bezahlt», sagt sie. Dass nun alles in Scherben liegt, verkraftet sie kaum. «Es tut so weh.»