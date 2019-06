Dank des neuen Dorfbrunnens in Wolfertswil hat Sepp seine «Badi» wieder Seit Freitagmorgen steht an jenem Ort, an dem über Jahrzehnte der Dorfbrunnen platziert war, ein neuer rechteckiger Brunnen. Die Bevölkerung ist froh, er gehört zum Dorf – vor allem für Sepp Eigenmann. Zita Meienhofer

Sepp Eigenmann geniesst im Sommer öfters ein Bad im Dorfbrunnen. Auf dem Bild sitzt er im Brunnen, der abgebrochen wurde. (Bild: PD)

Er wiegt drei Tonnen, ist aus Tessiner Lodrino-Granit und wurde von Steinmetz Christian Mächler gehauen. Am Freitagmorgen war er Blickfang der Wolfertswiler Bevölkerung: der neue Dorfbrunnen. «Nun hat Sepp seine Badi wieder», sagte Vreni Eigenmann. Die Einheimischen nickten und lachten. Vreni Eigenmann klärte auf: Sepp, ihr Mann, einstiger Inhaber der gegenüber des Dorfbrunnens beheimateten, ehemaligen Metzgerei und nun pensioniert, nahm während der warmen Jahreszeit öfters – manchmal täglich – ein Bad im kühlen Nass des Dorfbrunnens. Dieses Bad kühle seine Beine, erklärte sie weiter.

Es ist jedoch nicht nur Sepp Eigenmann, der den Dorfbrunnen schätzt. «Auch die Kinder und Jugendlichen habe Freude daran, vor allem jene, die am Montagabend die Blauring- oder Jungwachtgruppenstunden besuchen», weiss Herbert Dux, Wasserchef von Wolfertswil.

Wolfertswils Wasserchef Herbert Dux (hinten) und Steinmetz Christian Mächler (rechts) sorgen dafür, dass der neue Dorfbrunnen im Dorf am richtigen Ort steht. (Bild: Zita Meienhofer)

Vorgänger musste nach 17 Jahren ersetzt werden

Seit jeher steht an der Kreuzung Oberdorf-, Unterdorf und Hauptstrasse ein Dorfbrunnen. Im Jahr 2002 musste der Brunnen, der während Jahrzehnten dort stand, ersetzt werden. Ein achteckiges Exemplar aus Beton war das Nachfolgemodell. Doch die Qualität des neuen Brunnen liess zu wünschen übrig. Der Stock war gerissen und der Brunnenrand bröckelte ab. «Ich habe versucht, den Brunnen zu reparieren», erklärte Herbert Dux. Doch das funktionierte nicht. Es war klar, dass dieser Brunnen ersetzt werden musste.

Die Dorfkorporation Wolfertswil, die im Dorf für die Bereiche Wasser, Strom und Gesellschaftliches zuständig ist, entschied sich an einer ausserordentlichen Versammlung für einen Stein-Brunnen. Diesen fertigte Christian Mächler von der Allenspach Natursteinbrunnen GmbH aus Gähwil an. Es sei ihm wichtig gewesen, dass der Stein aus der Schweiz und der Hersteller aus der Region stamme, erklärte Wasserchef Herbert Dux, der am Freitag mit Mächler den Brunnen setzte. Zu Beginn der kommenden Woche werden die Umgebungsarbeiten erledigt. Die Gemeinde Degersheim beteiligt sich mit 25000 Franken an den Kosten, die Dorfkorporation Wolfertswil hat 13000 Franken in der Investitionsrechnung 2019 dafür vorgesehen.

Der Dorfbrunnen ist für die Bevölkerung unentbehrlich

«Es ist ein schöner Brunnen», sagten die Wolfertswilerinnen und Wolfertswiler, die am Freitagmorgen zur Baustelle am Dorfbrunnen kamen, einstimmig. Das Interesse war gross an diesem Spektakel, und man nimmt es der Bevölkerung ab, dass der Dorfbrunnen für sie ein wichtiges Objekt im Dorf ist. Nicht nur für Sepp Eigenmann oder seine Frau Vreni, die dort Wasser für ihre Blumen holt.

Etwa einen Kubikmeter Wasser fasse der neue Brunnen, sagte Mächler und wies auf die Vorteile eines Granit-Brunnens hin: «Verschmutzungen können gut mit dem Hochdruckreiniger entfernt werden.» Falls es möglich sei, werde er den Brunnen am Abend bereits laufen lassen, sagte Herbert Dux. Die Wolfertswiler Bevölkerung freut es – und vor allem Sepp Eigenmann.