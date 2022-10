Damals Vor 20 Jahren wurde unter dem Motto «Mogelsberg brennt» Kohle hergestellt Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Vor 20 Jahren hat die Genossenschaft Holz Mogelsberg zum 850-Jahr-Jubiläum von Mogelsberg einen Kohlenmeiler wie diesen von Fritz Roth aus Oberhelfenschwil gebaut. Bild: Coralie Wenger

Vor 100 Jahren

7. Oktober: Lichtensteig. Hier herrschte am Landschiessen-Sonntag reges Leben. Nicht bloss wurde den ganzen Tag ziemlich eifrig im Schützenstand geknattert, auch der Budenplatz, der gut befahren war mit allerlei Tingeltangel, wies eine grosse Menge Volkes auf, ist doch der betreffende Sonntag speziell für «Kind und Kegel», während der Montag, eigentlich Markttag, mehr für die Erwachsenen ist. Es hat eben Lichtensteig mit seinem «Landschutz» die alte Zugkraft für die umliegenden Orte.

Vor 50 Jahren

6. Oktober: Bütschwil. Der Wunsch, ein regionales Hallenbad zu besitzen, ist seit längerer Zeit in unserer Gemeinde aktuell. Ohne bedeutende finanzielle Mittel lässt sich aber nichts realisieren. Unser grosses Oktoberfest, dessen Erlös für das Hallenbad bestimmt ist, soll dazu einen Beitrag leisten.

Als dreitägiges Volksfest bietet es jeden Abend ein anspruchsvolles Programm. Trio Eugster, Ponny-Sextett, Willy-Scher-Quintett und weitere bekannte Kapellen und Künstler sorgen dafür. Mit einem Querschnitt durch die Operette «Im weissen Rössel» klingt am Sonntagabend das Oktoberfest aus. Dann wird auch der glückliche Gewinner des Fiat 128 ausgelost. Wer am letzten Oktoberfest dabei war, wird auch die zweite Auflage dieses Festes nicht versäumen wollen.

Vor 20 Jahren

9. Oktober: Mogelsberg. Am vergangenen Montag konnte der Mogelsberger Kohlenmeiler geöffnet werden. Nun muss die Mogelsberger Jubiläumsholzkohle noch in die Säcke abgefüllt werden, ebenfalls in Handarbeit. Zwölf Tage dauerte der Verkohlungsprozess, nach einigen Tagen des Auskühlens herrschte am Montag ein emsiges Treiben auf dem Mogelsberger Kohlenmeilerplatz beim Steinwäldli.

Etliche Helfer rückten dem Geheimnis Kohle auf den Kern, eine ziemlich «schwarze» Arbeit, wie sie alle am eigenen Leib zu spüren bekamen. Zuerst wurde die sogenannte «Löschi» – also die luftdichte Aussenabdeckung – in einen grossen Container gebracht. Sie wird nun nach Schönenwerd, Kanton Solothurn, transportiert, wo damit der nächste Holzkohlenmeiler eingedeckt wird. Minuziös musste sodann der Kohlenhaufen nach Glutnestern abgesucht werden. Mit einem gezielten, aber kurzen Wasserstrahl wurde die Glut gelöscht.

Vor 10 Jahren

8. Oktober: Wattwil. Während der herbstlichen Obstsaison herrscht in der Mosterei im Wattwiler Rickenhof jeweils Hochbetrieb. Der Obstbauverein Toggenburg presste letztes Jahr rund 90’000 Liter Süssmost. Mit dieser und anderen Aktionen soll die regionale Obstbaukultur gefördert und gepflegt werden.

Heinrich Tschumper pasteurisiert den Süssmost, indem er ihn auf 78 Grad erhitzt. Bild: PD

Natürliche Produkte aus regionaler Herkunft sind bei den Konsumenten gefragt. Dies spürt der Verein, der seit etwas mehr als einem Jahr im Wattwiler Rickenhof eine moderne Mostpresse betreibt. Laut Heinrich Tschumper gehört die Pflege der Obstbaukultur im Toggenburg zu ihrem primären Ziel. Der Verein organisierte deshalb Baumschnittkurse, eine Informationsveranstaltung über Schädlingsbekämpfung und versuchte mit einer Baumpflanzaktion, alte Obstsorten in der Region zu verbreiten. (red)