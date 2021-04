Damals Warum die Thur abgefischt wurde und fremdes Stroh nicht verwendet werden sollte Blick in den Rückspiegel. Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 und 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Fischereiaufseher Christoph Birrer (links) und Fabian Sternig vom Fischereiverein Thur haben beim Abfischen eine Bachforelle erwischt. Bild: PD

Vor 100 Jahren

(pd) 13. April: Kappel und Hemberg. Einschleppung der Maul- und Klauenseuche durch Stroh. (Mitteilung des Volkswirtschaftsdepartementes des Kantons St.Gallen vom 8. April 1921). Es sind in jüngster Zeit wiederum zwei Seuchenfälle nacheinander (Kappel und Hemberg) konstatiert worden, wo die frisch aufgetretene Maul- und Klauenseuche nur auf den Zukauf und Verbrauch von fremdem Stroh zurückgeführt werden kann, weshalb alle Landwirte zur äussersten Vorsicht gemahnt, d. h. sowohl in ihrem eigensten wie im allgemeinen Interesse vor der Verwendung von fremdem Stroh dringend gewarnt werden.

13. April: Wattwil. Nach der Hauptversammlung des landwirtschaftlichen Vereins folgte ein Thema, das allgemeines Interesse beanspruchte und eine Aussprache und gegenseitige Belehrung auslöste, wie es kein studierter Vortrag je vermocht hätte. Herr Walter Grob erzählte, wie im letzten Herbst die Maul- und Klauenseuche unter seinem Viehstand auf der Gruben einen Verlauf nahm. Sie trat in einem Stall auf, wo 3 Kühe, 2 Ochsen und ein Stier standen. Der Stall, worin er 18 Rinder hatte, blieb verschont, obschon er sie nicht impfen liess. Auf die verseuchten Tiere verwendete er bei Tag und Nacht die grösstmögliche Sorgfalt. Gute Dienste leisteten ihm Maulwaschungen mit Weinessig in lauwarmem Wasser, auswaschen der Klauen mit Vitriolwasser, anstreichen mit Holzteer und gut verbinden; gegen das Fieber bewährten sich Aconit und ein Absud von Brombeerschossen; Erscheinungen im Euter heilte er mit Massieren und Auflegen von warmem Kuhmist. Zur Ernährung verwendete er Haberschleim, Krüsch, Kurz- und Grünfutter. Unter seinen Schweinen trat die Seuche nicht stark auf, wie gewöhnlich, und er brachte alle lebend durch und widersetzte sich der Abschlachtung. Das Desinfizieren ist eine grosse Arbeit und sollte nicht vom Eigentümer besorgt werden müssen. Die Verschleppung geschieht durch Sorglosigkeit, häufig aber auch durch Insekten. Die beste Seuchenpolizei ist der Bauer selbst, sofern er es mit seinem Nachbarn gut meint!

Vor 50 Jahren

14. April: Wattwil. Bewaffneter Raubüberfall. Am Sonntagabend hielt sich die Wirtin eines hiesigen Restaurants nach der Polizeistunde allein im Lokal auf und rechnete ab. Ein Unbekannter, der zuvor in den Nebenraum geschlichen war, sprang plötzlich mit den Worten auf sie zu: «Geld her oder ich schiesse.» Die Frau musste unter Drohung mit einer Handfeuerwaffe ihr Geld in einen Stoffbeutel stecken und den Täter gegen den Hinterhof ins Freie lassen, wo er mit einem grösseren Geldbetrag in der Dunkelheit verschwand.

14. April: Wattwil. Neue Beleuchtungsanlage. Mit grossem Arbeitseifer und Fachkenntnis hat die Dorfkorporation Wattwil die am 17. März 1971 bewilligte Beleuchtung am «Speerweg»-Thurdamm, von der Postbrücke bis Rietwiesbrücke, erstellt. Gut geplant und mit modernen Hilfsmitteln (Kunststoffröhren) sind die Kabel verlegt und die Kandelaber montiert worden. Am 6. April wurde die Anlage in Betrieb genommen. Damit sind die Benützer des Speerweges in den Besitz einer neuzeitlichen Beleuchtung gekommen, über die sie sich freuen dürfen.

Vor 20 Jahren

12. April: Mittleres Toggenburg. Mit dem Projekt «Begabungsförderung/ Schule +» sollen die Schüler individueller gefördert werden. Dass hochbegabte Kinder einer speziellen Förderung bedürfen, ist unbestritten. Mit «Schule +» haben die Schulgemeinden Wattwil, Ebnat-Kappel, Lichtensteig und Krinau ein Projekt dafür erarbeitet. Doch dieses geht noch weiter: Jedes Kind soll in der Regelklasse jene Bedingungen vorfinden, die es braucht, damit seine Stärken zum Tragen kommen. Stützunterricht, Legasthenietherapie, Aufgabenhilfe usw.: Die Philosophie der Volksschule der vergangenen Jahre war und ist es, schwächere Schüler zu fördern, dass sie dem Unterricht folgen können. Viel Augenmerk der Lehrkräfte ist auf sie gerichtet. Die problemloseren Schüler erledigen ihre Aufgaben in der Regel «nebenher». Für viele begabte Kinder reicht dies aus. Andere bleiben unterfordert und leiden teilweise massiv darunter. Noch bevor der Kanton beziehungsweise das Erziehungsdepartement Richtlinien zur Behebung dieser Problematik erlassen hat, haben sich die Schulgemeinden Wattwil, Ebnat-Kappel, Lichtensteig und Krinau gemeinsam diesem Problem gestellt.

12. April: Ebnat-Kappel. Mast um etwa 13 Meter höher. Antennenmast im «Oberen Ganten» in Ebnat-Kappel wird ausgebaut. Um ihr Netz flächendeckend anbieten zu können, muss die Firma «Orange Communications SA» in Ebnat-Kappel eine Mobilfunkstation errichten. Ein Projekt mit einem eigenen Antennenmast auf dem Gemeindegebiet wurde im letzten Jahr abgelehnt. Nun werden «Orange» und die «Swisscom» denselben Mast benutzen. Dafür muss er aber ausgebaut werden.

Vor 10 Jahren

12. April: Wattwil. Unterhalb der Waisenhaus-Brücke in Ulisbach wird das rechtsseitige Thurufer saniert. Die Böschung droht beim nächsten Hochwasser abzurutschen. Damit der Fischbestand keinen Schaden nimmt, wurden gestern die Bachforellen und Groppen abgefischt und umgesiedelt. Die ersten zwei Tonnen schweren Felsblöcke liegen seit gestern Vormittag einsatzbereit neben dem Thurweg in Ulisbach. In den kommenden Wochen werden rund 3000 Tonnen Felsblöcke und 4000 Tonnen Kies verbaut. Die rechtsseitige Thurböschung muss in zwei Abschnitten auf einer Länge von insgesamt 250 Metern stabilisiert werden. Hundert Jahre nach der Thurkorrektion hat sich die Thursohle abgesenkt und die Böschung ist teilweise unterspült. Die Zufahrt zur Thur wird derzeit ausgebaut. Der Thurweg ist für die schweren Lastwagen und die Bagger zu schmal. An zwei Stellen schüttet die Baufirma in der Thur einen Abrissdamm auf, der die Bauarbeiten dahinter vor der teilweise starken Strömung schützt.

13. April: Ebnat-Kappel. Ein Botschafter des Stromsparens. Stefan Suter schätzt vor allem die Sonnenenergie, wohnt in einem Solarhaus in Ebnat-Kappel und ist überzeugt, dass sich 35 Prozent des Stromverbrauchs in der Schweiz einsparen lassen, wenn Privathaushalte und Unternehmen dem unnützen Stromverbrauch ein Ende setzen. Er regt Unternehmen sowie Private dazu an, öfter vom Lichtschalter Gebrauch zu machen.